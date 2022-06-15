Наталья Комарова рассказала о плане работы на ПМЭФ в Санкт-Петербурге

- Русский
Губернатор Югры Наталья Комарова на этой неделе проведет ряд значимых мероприятий в рамках программы юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума.
15 июня состоится выставка фотографий Олега Зотова о жизни югорских коренных народов. Она откроется в Российском этнографическом музее.
«Приглашаю петербуржцев, гостей северной столицы посетить выставку, познакомиться с нашим краем», – обратилась глава региона на своей странице в сети «телеграм».
Главной темой ПМЭФ в этом году стал слоган «Новый мир – новые возможности», напоминает Наталья Комарова. Правительство Югры подкрепит его заключением шести стратегических соглашений, которые позволят продвигать в округе экономические, научно-технические и образовательные проекты, развивать социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру в регионе, дадут новый импульс инновационному развитию Югры.
Также на площадке форума губернатор Югры проведет выездное заседание рабочей группы «Социальное предпринимательство» Комиссии Госсовета РФ по направлению «Малое и среднее предпринимательство».
В работе примут участие замглавы Министерства финансов РФ Алексей Лавров, управляющий директор госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Михаил Алашкевич, глава подразделения «Инфраструктурные облигации» «ДОМ.РФ» Александр Асаков, директор Фонда поддержки социальных проектов Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Наталья Кремнева, главы регионов, представители крупнейших бизнес-объединений страны
«Отмечу: наша рабочая группа подготовила предложения по развитию федерального законодательства, которые позволят расширить возможности для малого и среднего предпринимательства», – подчеркнула Наталья Комарова.
Также запланирована встреча главы региона с генеральным директором ПАО «Газпром нефть» Александром Дюковым. На повестке проекты по созданию Инжинирингового центра полного цикла исследования керна (совместное предприятие ПАО «Газпром нефть» (ООО «ГПН-Технологические партнерства», Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Сколковского института науки и технологий) и Центра аддитивной печати в Югре на базе уже действующего совместного предприятия ООО «ГазпромнефтьПальян» («Газпром нефть» и ГК «Росатом»).
«Импортозамещение в промышленности обсудим с Павлом Морозовым, генеральным директором ГК «Акрон Холдинг». Будем работать с проектами по использованию отечественного производства в сфере металлургии взамен решений уходящих с российского рынка иностранных поставщиков», – сообщила губернатор Югры.
Кроме того, состоится встреча с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в РФ Ермеком Кошербаевым, представителями ПАО «Московский кредитный банк», генеральным директором – председателем правления АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александром Исаевичем, генеральным директором АО «ГЛОНАСС» Игорем Милашевским, представителями Фонда развития интернет-инициатив, с которым пойдет разговор о совместной работе по снижению импортной зависимости, цифровизации транспортной и туристской инфраструктуры.
Ранее стало известно, что Югра получит от ДОМ.РФ пять миллиардов рублей на строительство 6 объектов образования.