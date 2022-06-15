Расширены адреса проведения вакцинации против COVID-19 и клещевого энцефалита

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Процедурный кабинет открыт в филиале БУ «Няганская городская поликлиника». Начался сезон отпусков — 2022. Это уже третий сезон в период пандемии. Многочисленные исследования и наблюдения, проведенные за это время, свидетельствуют: на смену этому периоду приходит подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Поэтому очень важно провести отдых безопасно для себя и близких. Если после последней вакцинации против COVID-19 прошло полгода и более — необходимо ревакцинироваться.
«Повторные прививки и переболевшим коронавирусной инфекцией, и привитым даже неоднократно, следует делать через каждые 6 месяцев. В настоящее время при ревакцинации можно вводить только первый компонент вакцины «ГамКовидВак» (Спутник V)», — говорит Людмила Арабаджи, врач-терапевт Няганской поликлиники.
Полный курс иммунизации против COVID-19 завершили 78% взрослого населения Нягани: порядка 28330 горожан, первым компонентом привито более 30170 горожан. Ревакцинировано — порядка 8120 человек.
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