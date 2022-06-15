Расширены адреса проведения вакцинации против COVID-19 и клещевого энцефалита

  • Русский
Расширены адреса проведения вакцинации против COVID-19 и клещевого энцефалита

Процедурный кабинет открыт в филиале БУ «Няганская городская поликлиника». Начался сезон отпусков — 2022. Это уже третий сезон в период пандемии. Многочисленные исследования и наблюдения, проведенные за это время, свидетельствуют: на смену этому периоду приходит подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Поэтому очень важно провести отдых безопасно для себя и близких. Если после последней вакцинации против COVID-19 прошло полгода и более — необходимо ревакцинироваться.

«Повторные прививки и переболевшим коронавирусной инфекцией, и привитым даже неоднократно, следует делать через каждые 6 месяцев. В настоящее время при ревакцинации можно вводить только первый компонент вакцины «ГамКовидВак» (Спутник V)», — говорит Людмила Арабаджи, врач-терапевт Няганской поликлиники.

Полный курс иммунизации против COVID-19 завершили 78% взрослого населения Нягани: порядка 28330 горожан, первым компонентом привито более 30170 горожан. Ревакцинировано — порядка 8120 человек.

 

Информация на официальном сайте https://dzhmao.ru/ или официальных профилях в социальных сетях:

VK https://vk.com/dzhmao

Телеграм https://t.me/dzhmao

OK https://ok.ru/group/55281409327214

Ср, 15/06/2022 - 09:55

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.