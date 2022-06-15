5 дней до конца приема заявок на Международный фестиваль национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья»

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5 дней до конца приема заявок на Международный фестиваль национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья»

Международный фестиваль национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья» пройдет в октябре 2022 года в городе Ханты-Мансийске.

В Год культурного наследия народов России Фестиваль расширяет свои границы и приглашает талантливые творческие коллективы и отдельных исполнителей, популяризирующих народную культуру, проживающих
не только в России, но и за рубежом.

        Прием анкет-заявок участников Фестиваля осуществляется в дистанционной форме с 1 марта по 20 июня 2022 года в номинациях:

  • Хореография (ансамбли);  
  • Народный танец (аутентичные формы);  
  • Стилизованный народный танец (программа коллектива основана на лексике народной хореографии);      
  • Вокал (соло, ансамбли);     
  • Аутентичный песенный фольклор;  
  • Народный вокал (стилизация, современная обработка);
  • Инструментальное творчество (соло, ансамбли);      
  • Обрядовый, игровой фольклор.

В Фестивале могут принять участие национальные самодеятельные творческие коллективы, исполнители учреждений культуры, национальных культурных объединений, национальных общественных организаций.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на платформе «Google», для этого требуется google-аккаунт. Заявка доступна по ссылке: https://forms.gle/FBSqNUq8yHHfqdvc8.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: (3467) 33-30-37, 32-48-29, E-mail: hto@odntugra.ru и в Положении Фестиваля.

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Ср, 15/06/2022 - 10:57

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