5 дней до конца приема заявок на Международный фестиваль национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья»

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Международный фестиваль национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья» пройдет в октябре 2022 года в городе Ханты-Мансийске.
В Год культурного наследия народов России Фестиваль расширяет свои границы и приглашает талантливые творческие коллективы и отдельных исполнителей, популяризирующих народную культуру, проживающих
не только в России, но и за рубежом.
Прием анкет-заявок участников Фестиваля осуществляется в дистанционной форме с 1 марта по 20 июня 2022 года в номинациях:
- Хореография (ансамбли);
- Народный танец (аутентичные формы);
- Стилизованный народный танец (программа коллектива основана на лексике народной хореографии);
- Вокал (соло, ансамбли);
- Аутентичный песенный фольклор;
- Народный вокал (стилизация, современная обработка);
- Инструментальное творчество (соло, ансамбли);
- Обрядовый, игровой фольклор.
В Фестивале могут принять участие национальные самодеятельные творческие коллективы, исполнители учреждений культуры, национальных культурных объединений, национальных общественных организаций.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на платформе «Google», для этого требуется google-аккаунт. Заявка доступна по ссылке: https://forms.gle/FBSqNUq8yHHfqdvc8.
Более подробную информацию можно узнать по телефону: (3467) 33-30-37, 32-48-29, E-mail: hto@odntugra.ru и в Положении Фестиваля.
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