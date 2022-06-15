В Югре собирают средства на поддержку солдат Донбасса

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В Югре собирают средства на поддержку солдат Донбасса

Любой югорчанин теперь имеет возможность оказать поддержку военным  Луганской и Донецкой народных республик — армиям, народному ополчению, народной милиции. Такая возможность появилась  благодаря проекту ОНФ «Всё для победы!». Об этом сообщает пресс-служба общественной организации. 
С подачи Общероссийского Народного фронта дан старт масштабному проекту сбора средств в поддержку воинских подразделений республик Донбасса. 
Напомним, сегодня финансовая помощь солдатам ДНР и ЛНР идет через сборы, организованные военкорами, блогерами, артистами, спортсменами, обычными россиянами, самостоятельно организующими закупку снаряжения, беспилотников, продовольствия. 
Проект «Всё для победы!« централизует разрозненные сборы, это ускорит и упростит логистику, а главное — отсечет мошенников, работающих на ниве фейковых сборов средств  бойцам Донбасса.
«ОНФ реализует поистине народную идею — создан сайт для помощи подразделениям Донецкой и Луганской республик. Последние месяцы мы видим, как работающие в республиках блогеры и журналисты открывали сборы для покупки квадрокоптеров, бронежилетов, средств медицинской прмощи для  воинских подразделений Донбасса. Теперь все это  аккумулируется на одной площадке и оказать помощь может любой человек из  любого региона», — рассказал  сопредседатель регионального штаба ОНФ в Югре Владимир Меркушев.
По его словам, к проекту подключились известные спортсмены, блогеры и артисты. В  штабе ОНФ по Югре также открыт пункт сбора помощи для военных ЛДНР. Адрес: Ханты-Мансийск, улица Энгельса 45. Связь для других муниципалитетов: 8 (3467) 31-88-51. 
Отметим, на сайте можно оставить заявку на оказание помощи, отправить пожертвования с помощью удобных форм, таких как ежемесячная подписка и смс.  
Ранее сообщалось о результатах опроса, проведенного среди жителей Донбасса. 

ugra-news.ru

Ср, 15/06/2022 - 14:59

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