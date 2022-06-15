«Внедрение суперсервиса «Рождение ребёнка» в Югре»

- Русский
Об этом рассказали сегодня, 15 июня 2022 года, в РИЦ «Югра» начальник управления ЗАГС Аппарата Губернатора ХМАО – Югры Евгения Мальцева и начальник управления развития информационного общества Департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Галина Михайлова.
Ханты-Мансийский автономный округ стал одним из пилотных регионов по внедрению суперсервиса «Рождение ребёнка» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Теперь югорчане могут зарегистрировать новорожденного ещё до выписки из роддома и без посещения загса практически в один клик.
Напомним, суперсервисы – это новый тип государственных услуг, который сводит к минимуму использование бумажных документов и визиты в госорганы. Благодаря суперсервису оформление справок и документов в различных ведомствах происходит в электронном виде, что значительно экономит время заявителя.
Так, 31 мая в Югре впервые зарегистрировали новорожденного ребенка без посещения органов ЗАГС – полностью в электронном формате. Им стала новорожденная жительница Кондинского района Ангелина, она появилась на свет 26 мая.
Таким образом, на сегодняшний день всю процедуру регистрации новорожденного можно провести в электронном виде. При рождении ребенка в роддоме с согласия мамы оформляется электронный медицинский документ о рождении, который поступит в ее личный кабинет на «Госуслугах». Получив уведомление в личном кабинете, мама переходит на услугу по регистрации рождения и заполняет заявление, где указывает имя ребенка. Если ребенок родился в браке, отец также участвует в этом процессе, согласовывая на «Госуслугах» имя ребёнка. Орган ЗАГС или МФЦ на основании поступившего заявления о рождении и электронного медицинского документа формирует в едином государственном реестре ЗАГС цифровую запись акта гражданского состояния о рождении. В конечном итоге в личный кабинет матери ребенка на «Госуслугах» поступает уведомление о регистрации рождения и сведения о записи акта о рождении.
Ирина Самсонова