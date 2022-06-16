Президентом общественной организации «Спасение Югры» обсуждены вопросы государственной поддержки в жилищной сфере

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14 июня 2022 года состоялась встреча Президента общественной организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Л.А. Алфёровой с руководством Департамента строительства Югры по вопросу мер поддержки в жилищной сфере для представителей коренных малочисленных народов Севера.
На рабочей встрече рассмотрено 7 обращений граждан, проживающих в Октябрьском, Белоярском, Сургутском районах, в
г. Ханты-Мансийске, г. Лянторе по вопросам получения субсидий по подпрограмме «Улучшение жилищных условий коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
В ходе встречи Л.А. Алфёрова обратилась с просьбой оказать содействие в повторном рассмотрении обращений граждан по фактам отказа в предоставлении субсидий, а также организовать информирование граждан об условиях и порядке получения субсидий в более доступной форме (памятки, листовки и т.д.) и выразила готовность принять активное участие в их разработке и распространении.
Президентом региональной общественной организации «Спасение Югры» акцентировано внимание на необходимости сохранения мер поддержки в жилищной сфере, а также инициировано участие в разработке дальнейших условий получения их представителями коренных малочисленных народов Севера.
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