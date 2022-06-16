На Открытии археологического сезона в Салыме решено создать дорожную карту музея «Священная Кедровая Роща»

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В сельском поселении Салым Нефтеюганского района Югры 11 июня 2022 года состоялось Открытие югорского археологического полевого сезона. В нем приняли участие представители администрации района и поселка, Думы Югры, службы Службы государственной охраны объектов культурного наследия и ученые Центра югорской археологии и этнографии СурГУ.
В гостей приветствовали глава Нефтеюганского района Алла Бочко, глава администрации Салыма Наталья Ахметзянова, заместитель руководителя Службы госкультохраны Михаил Усольцев, руководитель Регионального молодежного центра — Анна Колычева, руководитель Центра югорской археологии и этнографии Олег Кардаш и ведущий научный сотрудник СурГУ Георгий Визгалов.
Профессиональный праздник югорских археологов стал уникальным для России культурно-массовым мероприятием, направленным на популяризацию региональной истории и археологии. В Салыме его отметили уже в четвертый раз.
Праздник первой лопаты — традиционное открытие полевого сезона у югорских археологов. Археолог, получивший открытый лист — разрешение на проведение раскопок, вынимает первую лопату грунта с культурным слоем. А иногда — и с первой находкой. В этот раз в Салыме такого не случилось, здесь раскопки начнутся только через несколько недель. Ковидные ограничения наложили свой отпечаток: до последнего момента не было уверенности, что праздник состоится.
Югорские археологи вручили главе района символ праздника Открытия археологического сезона — лопату с изображениями артефактов, найденных в югорской земле и представили общественности работу над проектом Музейного комплекса «Священная Кедровая Роща», который планируется создать в Салыме.
Напомним, именно в окрестностях поселка археологи обнаружили первую на территории Югры стационарную стоянку людей, возраст которой 10 тыс. лет. А в черте Салыма, на берегу озера Сырковый Сор, находится один из памятников, входящих в состав достопримечательного места «Сырковый Сор» — Ансамбль «Священная Кедровая Роща». Это — комплекс, объединяющий самые богатые на территории Севера Западной Сибири захоронения вождей эпохи великого переселения народов и возникшее на этом месте в их честь святилище.
Чтобы сохранить общероссийское достояние и сделать его частью туристической инфраструктуры региона, в июне 2019 года югорские археологи предложили руководству Нефтеюганского района создать в Салыме музей «Священная Кедровая Роща».
Музейный комплекс будет способствовать формированию исторического облика Югры для привлечения туристов. И станет объектом развития социокультурной инфраструктуры малого населенного пункта.
Проект получил поддержку Фонда президентских грантов, губернатора Натальи Комаровой, Думы Югры, Администрации Нефтеюганского района и Салыма и был включен в карту развития Югры на период до 2026 года.
Музей будут создавать сами югорчане: школьники, студенты, волонтеры, которые приедут сюда в трудовой археологический лагерь. Стационарный палаточный лагерь «Салым» появится на берегу озера в будущем году и станет образцом волонтерских молодежных лагерей по сохранению культурного наследия Югры. Проект выиграл региональный конкурс и сейчас представляет ХМАО-Югру на Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2022 года.
Но работы по созданию музейного комплекса уже ведутся, и конце июня в Салыме состоится первый заезд в Молодежный археологический трудовой лагерь. Школьники Салыма и студенты-историки СурГУ примут участие в создании первого музейного экспоната под открытым небом — жилища каменного века по образцу постройки из Каюково 2 в рамках проекта «Архитектура древней Югры. 2 этап» при поддержке Фонда президентских грантов.
Еще один проект для детей представили югорские археологи на празднике Открытия археологического сезона. Параллельно с научной деятельностью идет работа над серией детских археологических сказок и сборником фольклора, собранного учеными у салымских остяков. Книги будут изданы на двух языках — русском и хантыйском в рамках проекта «Археологи — школьникам Югры» при поддержке Центра гражданских и социальных инициатив Югры и содействии администрации Нефтеюганского района.
Впереди следующий этап — обсуждение финансирования, работа над нормативно-правовыми документами на создание Музейного комплекса «Священная Кедровая Роща» и подготовка дорожной карты для согласования действий всех участников проекта — администрации, представителей волонтерского движения и югорских археологов. И подготовка к Открытию югорского археологического сезона 2023, более масштабному, которое пройдет с соблюдением всех археологических ритуалов.
Дополнительная информация: +7 (911)956-61-40
Фотоальбом (будет пополняться) https://vk.com/album-166118552_284601942
Видеоролик будет размещен на канале https://www.youtube.com/channel/UCiu5Guaf3spMsj-AHgEwIAQ/videos
Информация о проектах, открытиях, людях, лекции, анонсы событий:
http://www.nordarcheo.ru/cgi-bin/main
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