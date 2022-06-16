В Югре названы победители региональных экологических конкурсов

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В Ханты-Мансийском автономном округе подвели итоги окружных экологических конкурсов среди общественных активистов, муниципальных образований и нефтегазовых предприятий, которые проводились в рамках XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить».
Так, на региональный конкурс «Эколидер-2022», организованный с целью развития гражданских инициатив в сфере охраны окружающей среды и в области формирования экологической культуры населения, были представлены 25 проектов из 14 муниципальных образований автономного округа. Победители определены в 6 номинациях:
- «Специалисты организаций (учреждений), выполняющих работы и предоставляющих услуги природоохранного назначения» – Баканова Ольга Александровна, заведующая сектором по работе с детьми, подростками и молодежью муниципального учреждения культуры «Районный Дворец культуры и искусств «Конда», Кондинский район, гп. Междуреченский;
- «Специалисты предприятий-природопользователей, осуществляющих свою деятельность в области природопользования» – Прахт Марина Александровна, инженер по охране окружающей среды 1 категории Перегребненского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск», Октябрьский район, с.п. Перегребное;
- «Педагогические работники, реализующие программы дополнительного образования для детей, подростков и молодежи в области экологии в дошкольных организациях, организациях дополнительного образования» – Коробейникова Елена Андреевна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат», г. Ханты-Мансийск;
- «Педагогические работники, реализующие программы дополнительного образования для детей, подростков и молодежи в области экологии в общеобразовательных организациях, организациях среднего профессионального и высшего образования» – Диковицкая Жанна Ивановна, учитель муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», г. Радужный;
- «Представители некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность экологической направленности: социально ориентированные некоммерческие организации, общественные организации, школьные лесничества, экологические клубы/отряды/кружки, объединения школьного самоуправления» – Каипов Венер Ибрагимович, педагог дополнительного образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», руководитель школьного лесничества «Соболь», г. Мегион;
- «Добровольцы/волонтеры – инициаторы эколого-просветительских и природоохранных проектов» – Барановская Анна Юрьевна, ведущий специалист отдела управления отходами производства управления экологической безопасности и охраны окружающей среды ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»», г. Мегион.
Как отмечают организаторы конкурса «Эколидер-2022», все победители будут награждены денежными премиями в размере пятнадцати тысяч рублей и дипломами.
Также подведены итоги конкурса «Лучшее нефтегазодобывающее предприятие Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды». Лучшими по итогам 2021 года признаны:
- в I категории – предприятия с добычей нефти более 5 млн тонн в год – ПАО «Сургутнефтегаз»;
- во II категории – предприятия с добычей нефти от 1 млн тонн до 5 млн тонн в год – ООО «ЛУКОЙЛ-АИК»;
- в III категории – предприятия с добычей нефти менее 1 млн тонн в год – ООО «Соровскнефть».
Добавим, что при определении победителей члены комиссии учитывали эффективность экологической политики нефтедобывающих предприятий, в том числе процент утилизации попутного нефтяного газа, низкий уровень или отсутствие инцидентов на трубопроводах, отсутствие накопленных площадей нефтезагрязненных земель, ликвидацию шламовых амбаров.
Кроме того, подведены итоги деятельности в 2021 году муниципальных образований автономного округа в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.
Среди городов первое место занял Нижневартовск, среди районов – Сургутский район. Эти муниципальные образования занимают лидирующие позиции по ликвидации несанкционированных свалок и мест захламления, организации селективного сбора отходов, экологическому просвещению и формированию экологической культуры населения.
Также объявлены итоги окружного конкурса социально значимых экологических проектов школьников, который проводился с целью развития гражданской активности молодежи в сфере охраны окружающей среды через участие в проектной деятельности. Организаторами выступили Природнадзор Югры и Высшая экологическая школа Югорского государственного университета.
На конкурс было представлено 16 проектов из 12 муниципальных образований автономного округа на тему «Экологическое благополучие Югры» от школьников, представителей экологических движений, принимающих активное участие в природоохранных и эколого-просветительских мероприятиях.
По итогам решения экспертного совета определены 5 лучших экологических проектов:
- «Ecoworking&Мусор. Формирование экологической культуры учащихся», Меньщикова Евгения, г. Югорск;
- «Культивация перспективных сидератов в условиях г. Ханты-Мансийска», Карташова Анастасия, г. Ханты-Мансийск;
- «Оценка состояния хвойных и лиственных древесных пород растений на территории парка «#всевПарк», Романенко Оксана, г. Лангепас;
- «Полиэтиленовый пакет… ЗАМЕНИТЬ нельзя ИСПОЛЬЗОВАТЬ», Шефер Софья, Тельминова Вероника, Романова Александра, г. Сургут;
- «Экологический семейный фестиваль «Река Вах», Николаева Анастасия, Нижневартовский район, гп. Излучинск.
Победители примут участие в международных и всероссийских молодежных экологических конкурсах, форумах и мероприятиях, в том числе во Всероссийском молодежном конкурсе по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО».
Пресс-центр XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить»