Всероссийская конференция главных врачей прошла в Махачкале

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Всероссийская конференция главных врачей прошла в Махачкале

XXI Всероссийская конференция главных врачей состоялась в Республиканском перинатальном центре Махачкалы. Приехали более 50 представителей краевых, областных, республиканских и окружных детских больниц со всей страны.  На конференции специалисты обсудили реализацию федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», внедрение клинических рекомендаций в работу, современные медицинские информационные технологии в педиатрических стационарах. Обменялись опытом в части развития высокотехнологичной медицинской помощи детям, обозначили роль детских больниц в оказании медицинской помощи детям в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

В числе выступающих от Югры - Денис Третьяков, главный врач детской окружной больницы Нижневартовска с докладом: «Клиническое применение искусственного интеллекта в детской больнице» и Тамара Капутская, заместитель руководителя по качеству и безопасности медицинской деятельности, которая рассказала о результатах аудита стационарной помощи детям в Ханты-Мансийском округе-Югре за 2016-2022 годы.

Участники конференции посетили отделения детской республиканской клинической больницы имени Н.М. Кураева и республиканского перинатального центра. Ознакомились с методиками работы коллег, оснащением учреждений, видами медицинской помощи, оказываемой в Республике Дагестан. Затрагиваемые вопросы на конференции актуальны для здравоохранения, их рассмотрение позволит руководителям выработать конкретные рекомендации для повышения качества и безопасности медицинской помощи детям, а также повысить квалификацию ее участникам. Следующую конференцию запланировали провести в 2023 году в Оренбурге.

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Чт, 16/06/2022 - 10:37

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