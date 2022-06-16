На экономическом форуме в Санкт-Петербурге открылась фотовыставка «Сердце Югры»

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На экономическом форуме в Санкт-Петербурге открылась фотовыставка «Сердце Югры»

Ярким аккордом первого дня 25-го Петербургского международного экономического форума стала церемония открытия фотовыставки «Сердце Югры» в Российском этнографическом музее. Этот выставочный проект — одно из ключевых культурных событий форума, он включен в его официальную культурную программу.

Проект приурочен к году председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 годах. После завершения работы выставки в Северной столице проект «Сердце Югры» продолжит работу на других площадках страны. Промоварианты фотокартин будут также представлены на основном стенде форума креативного бизнеса в деловом пространстве ПМЭФ. Проект состоит из 40 работ, в их ряду — портреты, визуально интерпретированные образы и символы, которые позволят жителям и гостям Северной столицы познакомиться с самобытной Югрой.

В фотосюжетах запечатлены Приполярный Урал и гора Нер-Ойка, могучие российские реки Иртыш и Обь, тайга, водопады и озера, штольни с горным хрусталем, болота и солнечные батареи, мох и нефтяные вышки, дикоросы и олени, бивни мамонтов и самодельные лодки-обласы, украшения и костюмы и, конечно, лица народов ханты и манси.

ugra-news.ru

Чт, 16/06/2022 - 10:58

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