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Уважаемые друзья, муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский историко-этнографический музей» имени Анатолия Николаевича Хомякова проводит ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ОТ КАМКИ ДО КАМАКАНА».
Фестиваль состоится 03 сентября 2022 года и проводится на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив и гранта Губернатора ХМАО-Югры.
Гастрономический фестиваль "От камки до камакана" - это уникальная возможность познакомить гостей и жителей Кондинского района с особенностями национальной кухни коренного населения Конды, и оценить разнообразие блюд народов Севера с других территорий Югры.
В программе Фестиваля:
- Приготовление блюд национальной кухни с демонстрацией приготовления;
- Национальные соревнования;
- Игровые площадки с национальными элементами;
- Мастер классы по ремеслам и промыслам народов проживающих на территории Югры;
- Выставка – презентация национальных костюмов с атрибутами представленной культуры;
- Концерт художественного творчества.
Приглашаем принять участие в Фестивале. Организация проживания и питания, расходы по организации мастер-классов по приготовлению блюд национальной кухни за счет принимающей стороны. Транспортные и командировочные расходы за счет отправляющей стороны.
Заявки на участие в Фестивале просим отправлять ответным письмом на адрес электронной почты: muzeumpolovinka@yandex.ru до 01.07.2022 года.
С Положением о Фестивале можно ознакомиться здесь.
Контактное лицо – Татьяна Владимировна Хомякова, тел.8(34677) 54691
Учинский музей
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