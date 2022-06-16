Еремей Айпин рассказал об опыте Югры в сфере сохранения языков коренных народов на Международном экономическом форуме

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15 июня в первый день работы 25-го Петербургского Международного экономического форума прошла дискуссионная площадка «Сохранить, не дать исчезнуть: этнические языки в киберпространстве».
Участники обсудили, как современные информационные технологии трансформируются в культурное пространство Арктики и всего мира, и попытались найти ответы на многие вопросы, в частности, какой языковой контент является наиболее востребованным, как поддержать языковых активистов и развивать трансграничные связи, как предать импульс документированию и расширению базы традиционных знаний коренных народов, как реализовывать языковые проекты в условиях кризиса международных отношений.
Модератором встречи выступил постоянный представитель форума ООН по вопросам коренных народов, координатор проекта «Код северных ремесел» в Ассоциации этнокультурных центров и организаций по сохранению наследия «ЭХО» Алексей Цыкарев.
Приветствуя участников площадки, он отметил, дискуссия будет сосредоточена на языках Арктики и их представленности в киберпространстве.
– Арктика – это сокровищница культурных ценностей и самобытная и гармоничная с природой цивилизация, ценности которой на наших глазах становятся приоритетом для развития человечества. Однако ситуация с языками Арктики не уникальна, с теми же вызовами сталкиваются народ маори Новой Зеландии или народ шони в Северной Америке, и это значит, методы для сохранения родных языков могут быть похожими. Международный обмен опытом может помочь от исчезновения многим языкам и культурам, – считает Алексей Цыкарев.
Опыт Югры в сфере сохранения и развития языков представил известный государственный деятель, писатель Еремей Данилович Айпин.
Он рассказал о состоянии языков народов ханты и манси, о их потенциале для сохранения, развития в новом формате посредством информационных технологий. В своём докладе он выделил две темы – опыт Югры в сфере сохранения языков малых народностей и международное десятилетие языков коренных народов мира.
– Наш округ имеет хороший опыт в том плане, что у нас в Югре позаботились о правовом обеспечении развития языков коренных малочисленных народов Севера. Окружная Дума приняла закон о развитии языков коренных народов, и мы отслеживаем, чтобы данный закон исполнялся. Также у нас есть закон о святилищах, о фольклоре. Кроме этого, есть уникальный проект «Стойбищная школа-сад». Мы стараемся, чтобы дети начали изучать родной язык ещё в детском саду. Ещё одно важное направление – это информационное обеспечение, в Югре издаются две газеты на языках коренных народов, работают радиопрограммы и телевидение. Также реализуется проект «IT-стойбища», в рамках которого отдалённые стойбища обеспечены широкополосным интернетом. Все эти проекты способствуют развитию и сохранению наших языков, – рассказал Еремей Айпин.
Помимо этого он сообщил, что коренные народы Югры большие надежды возлагают на международное десятилетие языков коренных народов мира.
– Прошу обратить внимание на то, что федеральное Правительство утвердило план мероприятий по реализации десятилетия родных языков. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа также собирается утвердить план мероприятий по реализации этого десятилетия. Мы очень широко обсуждаем, что включить в этот план. Я работаю в сфере законодательства, и если мы хотим решить какой-то вопрос поддержки языков, его нужно включить в программу. Если мы включили в план, значит обеспечиваем его финансированием. Сейчас чиновники стараются включить семинары, конференции, это всё хорошо, пропаганда нужна. Но мы добиваемся, чтобы университеты, которые работают у нас в округе, включили в свой образовательный план подготовку специалистов по языкам коренных народов. Чтобы был прогноз и мы знали, сколько специалистов по языкам подготовим через 10 лет. Второе направление подготовки – учебные пособия, научная деятельность, описание языков, разработка различных методических пособий по развитию языков. Должны быть конкретные прогнозные данные. Если всего этого мы добьёмся, я думаю, что будет определенный результат, на это возлагаем большие надежды, – подытожил Еремей Айпин.
Дискуссионная площадка прошла в онлайн и офлайн-формате. Свой опыт по развитию языка чароки презентовал индейский компьютерный аниматор, педагог и художник, член нации Чероки Джозеф Эрб (США). Профессор Университета Хокайдо Кунихико Йошида рассказал о сохранении языка народа айны, которого всего несколько лет назад признали коренным народом Японии. Представитель народа эвенков Николай Апросимов презентовал инновационный проект «AYANA». По словам молодого разработчика, «AYANA» – это голосовая медиаплатформа, переводчик с русского на эвенкийский язык, работающий на основе искусственного интеллекта.
Людмила Теткина