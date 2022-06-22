Югра присоединилась к Ассоциации инновационных регионов России

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Югра присоединилась к Ассоциации инновационных регионов России

На площадке Петербургского международного экономического форума Ханты-Мансийский автономный округ – Югра вступил в Ассоциацию инновационных регионов России (АИРР). 

16 июня на полях Петербургского международного экономического форума было заключено соглашение о вхождении Ханты-Мансийского автономного округа в Ассоциацию инновационных регионов России. Документ скрепили подписями директор АИРР Иван Федотов и губернатор Югры Наталья Комарова. 

Глава Ассоциации назвал приоритетные направления совместной работы. «Решение о вступлении Югры в Ассоциацию было принято после экспертной оценки экономических показателей округа. Спектр тем для сотрудничества большой. Прежде всего, это развитие инноваций и наукоемкого бизнеса, межрегиональной кооперации, вопросы молодежной политики», – отметил Иван Федотов. 

Югра стала 18 регионом, вступившим в АИРР. По основным социально-экономическим показателям округ уверенно занимает лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации. По добыче нефти Югра занимает первое место с долей в общероссийской добыче – 40,8%. По объему промышленного производства – второе место. В структуре промышленного производства добыча полезных ископаемых составляет 81%. По добыче газа – второе место, по производству электроэнергии – первое место. Кроме того, эксперты отмечают положительную динамику демографических процессов в автономном округе. 

«В рейтинге развития регионов России (SMART), составленном аналитиками АИРР, Ханты-Мансийский автономный округ выделяется наличием инновационной инфраструктуры и инструментами развития высокотехнологического бизнеса», – отметил глава АИРР Иван Федотов. 

Он подчеркнул, что по данным рейтинга, Ханты-Мансийский автономный округ показывает стабильно высокий уровень привлекаемых в регион инвестиций – более 1 трлн рублей в год–и входит в первую десятку регионов с устойчивым развитием. 

По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, регион заинтересован в сотрудничестве с Ассоциацией. «Ассоциация инновационных регионов России –  стратегический партнер правительства Ханты-Мансийского автономного округа, - подчеркнула Наталья Комарова. – Платформа, которую создала Ассоциация для взаимодействия в инновационном направлении экономик, общества в регионах Российской Федерации, - это то, в чем мы заинтересованы. Решения, принимаемые Ассоциацией, носят действительно стратегический характер, и мы нацеливаемся на такой же подход в выстраивании отношений с Ассоциацией. Наши общие усилия положительно скажутся на продвижении проектов, инновационной продукции автономного округа, других регионов страны, прежде всего участников АИРР, привлечении инвесторов». 

Ассоциация инновационных регионов России – некоммерческая организация, призванная содействовать эффективному взаимодействию субъектов Российской Федерации в вопросах экономического развития на основе объединения и использования научных, научно-технических и инновационных результатов развития. В настоящее время Организация объединяет 18 наиболее сильных в инновационном отношении регионов.Ассоциация помогает участникам взаимодействовать, представляет их интересы на межрегиональном, федеральном и международном уровнях. Наряду с этим создает условия для обмена практиками не только связанными с инновациями, но и с эффективным управлением, в том числе муниципальным.

admhmao.ru

Пт, 17/06/2022 - 12:06

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