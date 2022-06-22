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22 июня 2022 года в 15:00 Мемориальный кабинет-музей Ювана Шесталова Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» проводит традиционную литературно-музыкальную встречу «…Когда заря с зарёю сходится».
О значительном вкладе Ювана Шесталова в сохранение и развитие народной культуры просто и философски ёмко написал Вадим Орлов: «Великое всегда в союзе с малым, Весомым его делая, большим, И малого, представьте, больше стало, Когда его воспел Великий сын…».
«Великий сын земли Югории» – Юван Шесталов – первый профессиональный поэт-северянин, автор более 80 поэтических сборников, рассказов, поэм, повестей, публицистических сборников. Патриотическая любовь к древней земле манси, к своей родине озаряет глубоким светом творчество писателя.
Лейтмотивом всей творческой жизни поэта стали его строчки: «Ты – Человек, и этим ты должен гордиться». Они являются основной темой литературно-музыкальной встречи, посвящённой 85-летию поэта.
В программе юбилейного вечера композиция Театра обско-угорских народов – Солнце из пьесы «Человек» по мотивам творчества Ювана Шесталова, театрализованная постановка по публицистическим произведениям писателя Детского этнокультурно-образовательного центра города Ханты-Мансийского, поэмы и песни на стихи Ювана Шесталова, открывающие глубокий философский мир поэта, наполненный любовью и пламенной мечтой о расцвете Югорского края.
Служба информации БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»