Медики Югры собрались на торжественные мероприятия в Ханты-Мансийске

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Вчера, в КТЦ «Югра-Классик» прошли торжественные мероприятия, посвящённые профессиональному празднику. День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня. В окружной центр прибыли представители 92-х медицинских организаций сферы здравоохранения Югры. Мероприятие было разделено на два блока. В первом чествовали медицинских специалистов с вручением наград, почётных званий, Благодарственных писем и грамот от Министерства здравоохранения РФ, губернатора и Правительства автономного округа, Думы и медицинского ведомства.
В приветственном слове к участникам торжественного мероприятия обратился заместитель губернатора округа Всеволод Кольцов. Всеволод Станиславович передал благодарственные слова и поздравление с профессиональным праздником от главы региона. Говоря о профессии, он особенно обратил внимание, что многие профессии в нынешнее время уходят в небытие, но профессия врача остается всегда и, что важно, постоянно совершенствуется. И как бы не развивалось общество, медицинский специалист остаётся всегда, нужен всегда.
Наталья Западнова, заместитель Председателя Думы Югры обратившись к присутствующим в зале поблагодарила за самоотверженную работу специалистов в округе, при это отметив добровольческую миссию югорских медиков в Донецкой народной республике. Она подробно остановилась на работе специалистов в пандемию, назвав это настоящим проявлением профессионализма и героизма. Наталья Леонидовна упомянула популярную российскую поговорку, что учить, лечить и управлять государством у нас может каждый. Нет не может – резюмировала парламентарий, и это каждый раз доказывают югорские врачи.
Алексей Добровольский, директор медицинского ведомства Югры, обращаясь к коллегам, поблагодарил за работу, коснулся пройденного пути коллективами медицинских организаций и обозначил стратегию развития здравоохранения на будущее.
Пожалуй, самой яркой и эмоциональной стала вторая часть торжества. Форум «Победившие болезнь. Мы вместе». Присутствующие в главном зале концертно-театрального комплекса стали участниками встречи врачей и пациентов. Помимо роликов-эпилогов на сцену выходили пациенты и врачи, спасшие, без преувеличения, жизнь своему пациенту. «Чудесного исцеления» не бывает. Бывает трудная, упорная и иногда тяжёлая борьба врача за жизнь пациента. И борьба самого пациента с болезнью. Герои историй эмоционально благодарили врачей, а сами «спасители» скромно стояли рядом.
Стоит отметить, что такой формат чествования медицинских специалистов состоялся в округе впервые.
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