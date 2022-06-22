В окружном центре новый Почётный житель

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В окружном центре новый Почётный житель

В канун Дня России и 440-летия города Ханты-Мансийска главному врачу Ханты-Мансийской клинической стоматологической поликлиники, главному внештатному специалисту - стоматологу Депздрава Югры, президенту окружной общественной организации стоматологов ХМАО-Югры Валентине Казаковой присвоено почётное звание «Почётный житель города Ханты-Мансийска».

Валентина Алексеевна стала 45 жителем города Ханты-Мансийска, которому присвоено это звание. А также Валентина Алексеевна стала вторым после Кузовникова Алексея Михеевича работником здравоохранения города, которому присвоено это звание.

Валентина Алексеевна - коренной житель города. Ханты-Мансийск - её сердце, душа и помыслы, в нем ей до всего есть дело. Она с заботой думает о пожилых людях, которые много лет трудились на благо города и страны. Здоровье подрастающего поколения - одно из приоритетных направлений её работы. Ее неуемная энергия охватывает все: организацию работы своей организации, развитие югорской стоматологии, общественную организацию стоматологов Югры, Организацию последипломного непрерывного образования специалистов стоматологического профиля. Постоянно изучение стоматологического рынка и внедрение новых зубосохраняющих технологий.

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Пт, 17/06/2022 - 15:39

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