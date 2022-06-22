В Югре будут снимать сериалы и большое кино

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В регионе начало работать подразделение кинопроизводственной компании KD Studios - ООО «АЙСМЕДИА».
Как отметил сооснователь KD Studios Евгений Мелентьев, в планах до конца 2023 года - съёмки на территории Югры пяти проектов, включающих полнометражные картины, сериалы и документальные циклы, ориентированные не только на российский, но и на международные рынки.
В ходе Петербургского международного экономического форума проект был представлен руководству Корпорации МСП.
Коммерческое финансирование кинопроизводства компании ООО «АЙСМЕДИА» будет осуществляться при участии ПАО ТрансКапиталБанк» по программе льготного кредитования под гарантию Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация».
Партнёром кинопроизводственной компании в регионе стал медиакластер креативных индустрий, созданный на базе телерадиокомпании «ЮГРА».
Отметим, одной из задач этого коллаборационного проекта станет продвижение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры как экономически целесообразного региона для съемок аудиовизуального контента.
«Это перспективный сегмент креативной экономики региона, который будет работать на создание условий для самореализации молодёжи, развитие туристической индустрии, инвестиционную привлекательность Югры. Мы поддержим развитие киноиндустрии системой рибейтов и продвижения, подключим наши арт-резиденции для формирования сообществ вокруг таких проектов», - отметила директор департамента общественных, внешних связей и молодёжной политики Елена Шумакова.