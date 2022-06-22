Югра закупит свыше 200 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

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Югра закупит свыше 200 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

206 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут закуплены Ханты-Мансийским автономным округом в июне-июле этого года. Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства Югры.

«Квартиры будут приобретены в Когалыме, Сургуте, Сургутском районе, Нефтеюганске, – сообщила исполняющая обязанности директора департамента по управлению государственным имуществом Югры Татьяна Мирошник. – 69 квартир в 6 муниципальных образованиях для сирот уже приобретено в мае и 206 квартир в 4 муниципальных образованиях планируются к приобретению в ближайшее время. В общей сложности до конца года будет закуплено 275 квартир в 10 муниципальных образованиях. Источник финансирования – бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства автономного округа».

Добавим, что на заседании правительства также был рассмотрен вопрос о приобретении жилья за счет окружного финансирования медработникам в Нягани.

admhmao.ru

Вс, 19/06/2022 - 12:58

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