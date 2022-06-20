Медицинским работникам – досрочная пенсия

  • Русский
Медицинским работникам – досрочная пенсия

В третье воскресенье июня в России традиционно отмечается День медицинского работника. В этом году – 19 числа. Важной частью льгот, которые государство предоставляет медработникам, является право на досрочное пенсионное обеспечение.

В ХМАО - Югре более 357  тысяч человек получают досрочные пенсии. Среди них – 4 676 медработников.

Изменения в законодательстве, вступившие в действие с 2019 года и предусматривающие в том числе увеличение пенсионного возраста, не касаются требований по специальному стажу для досрочной пенсии медицинским работникам. Медики по-прежнему имеют право на назначение страховой пенсии раньше общепринятого возраста, и основным параметром для этого остаётся выработанный медицинский стаж. Минимальные требования: 25 лет необходимо отработать в сельской местности, 30 лет – в городе или в случае смешанного стажа «город + село». Обязательное условие для назначения пенсии – работа в определённых должностях и учреждениях.

Вместе с тем, начиная с 2019 года, выход на пенсию медработников определяется с учётом переходного периода по повышению пенсионного возраста. В соответствии с ним назначение пенсии врачам и среднему медицинскому персоналу постепенно переносится. Время отсрочки увеличивается ровно настолько, насколько и общеустановленный возраст выхода на пенсию – по году в год. Например, врач, выработавший необходимый специальный стаж в июне 2022 года, сможет выйти на пенсию в июне 2026 года.

А для персонала, работающего на должностях по списку №1 и списку №2 (вредное производство), не изменилось ничего – право на досрочную пенсию сохраняется на прежних условиях, при соблюдении которых пенсия назначается без отсрочки. Например, младшая медицинская сестра по непосредственному обслуживанию больных в туберкулёзном (инфекционном) учреждении при наличии специального стажа не менее 10 лет в указанной должности может оформиться на пенсию в возрасте 50 лет (согласно списку №2), если имеется страховой стаж не менее 20 лет и не менее 30 пенсионных коэффициентов.

Ведущий специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ
ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Алина Дубасова 

Пнд, 20/06/2022 - 10:05

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.