Медицинским работникам – досрочная пенсия

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В третье воскресенье июня в России традиционно отмечается День медицинского работника. В этом году – 19 числа. Важной частью льгот, которые государство предоставляет медработникам, является право на досрочное пенсионное обеспечение.
В ХМАО - Югре более 357 тысяч человек получают досрочные пенсии. Среди них – 4 676 медработников.
Изменения в законодательстве, вступившие в действие с 2019 года и предусматривающие в том числе увеличение пенсионного возраста, не касаются требований по специальному стажу для досрочной пенсии медицинским работникам. Медики по-прежнему имеют право на назначение страховой пенсии раньше общепринятого возраста, и основным параметром для этого остаётся выработанный медицинский стаж. Минимальные требования: 25 лет необходимо отработать в сельской местности, 30 лет – в городе или в случае смешанного стажа «город + село». Обязательное условие для назначения пенсии – работа в определённых должностях и учреждениях.
Вместе с тем, начиная с 2019 года, выход на пенсию медработников определяется с учётом переходного периода по повышению пенсионного возраста. В соответствии с ним назначение пенсии врачам и среднему медицинскому персоналу постепенно переносится. Время отсрочки увеличивается ровно настолько, насколько и общеустановленный возраст выхода на пенсию – по году в год. Например, врач, выработавший необходимый специальный стаж в июне 2022 года, сможет выйти на пенсию в июне 2026 года.
А для персонала, работающего на должностях по списку №1 и списку №2 (вредное производство), не изменилось ничего – право на досрочную пенсию сохраняется на прежних условиях, при соблюдении которых пенсия назначается без отсрочки. Например, младшая медицинская сестра по непосредственному обслуживанию больных в туберкулёзном (инфекционном) учреждении при наличии специального стажа не менее 10 лет в указанной должности может оформиться на пенсию в возрасте 50 лет (согласно списку №2), если имеется страховой стаж не менее 20 лет и не менее 30 пенсионных коэффициентов.
Ведущий специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ
ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Алина Дубасова