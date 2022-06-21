Музей Победы пригласил жителей Ханты-Мансийского автономного округа на онлайн-программу ко Дню памяти и скорби

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22 июня, в День памяти и скорби, Музей Победы приглашает жителей Ханты-Мансийского автономного округа на тематическую онлайн-программу. В 81-ю годовщину начала Великой Отечественной виртуальным посетителям напомнят о первых, самых трагических днях войны. На сайте музея https://victorymuseum.ru/playbill/events/onlayn-programma-ko-dnyu-pamyat... подготовлены экскурсии, викторины с призами и кинопоказ.
О том, как началась война, расскажут на онлайн-экскурсии по воссозданной Брестской крепости в трехмерной экспозиции «Подвиг Народа». Перед зрителями развернутся события 22 июня 1941 года - первый налет, спасение раненых, бои с фашистами. Гости «побывают» в легендарной крепости и увидят уникальные подлинные экспонаты: обгоревшие кирпичи и расплавленные стёкла из крепости, личные вещи участников обороны и не только. Экскурсоводы познакомят с судьбами конкретных героев-красноармейцев и их семей, врачей и медсестёр.
В выпуске программы «День в истории. Перемышль. 22 июня 1941» подготовлен сюжет о городе, который одним из первых встретил врага. Ведущий расскажет о героизме пограничников, боях за город и одном из первых в ходе войны контрударов. В ролике использованы исторические документы, фотографии, кадры архивной кинохроники, декорации и экспонаты Музея Победы.
Онлайн-гости также узнают историю легендарного снимка Евгения Халдея «Первый день войны». В программе «Неизвестное об известном» расскажут об эмоциях жителей столицы, которые прямо на улице слушали сообщение по радио о вероломном нападении фашистской Германии. Ведущий также поделится историей судьбы известного фотографа, который снимал войну от первого дня до последнего, дойдя до Берлина.
Виртуальных посетителей «проведут» в Зал Памяти и Скорби. В ходе онлайн-экскурсии зрители увидят скульптуру «Скорбь» и десятки «Книг Памяти», узнают, сколько хрустальных подвесок спускается с потолка зала и что они символизируют. Заведующая экскурсионным отделом Музея Победы Елена Наумова познакомит с мероприятиями, которые проходят в этом зале, в том числе с самым главным – акцией «Свеча Памяти» 22 июня.
Пользователей ждёт онлайн-тест о героических поступках тружеников тыла, самоотверженно работавших на благо Родины с первого дня войны. Первые 10 участников, которые без ошибок ответят на все вопросы, получат приз. Победителей ждёт по 2 входных билета в Музей Победы с возможностью посетить новую художественную выставку «Нельзя забыть», посвящённую трагическим дням лета 1941 года. В случае, если участник не сможет посетить музей лично, ему будет доступна онлайн-экскурсия по уникальной экспозиции «Подвиг Народа», в ходе которой можно узнать все о жизни тыла в годы Великой Отечественной войны.
Онлайн-кинотеатр Музея Победы проведёт показ фильма «Иваново детство» (1962) режиссера Андрея Тарковского. В центре картины - потерявший семью мальчик, который идет добровольцем в разведку. Детство 12-летнего Ивана закончилось в тот день, когда у него на глазах фашисты расстреляли мать и сестренку. Отец мальчика погиб на фронте. Оставшись сиротой, Иван уходит в воинскую часть, с риском для жизни добывает для командования бесценные сведения о противнике. Возрастная категория 12+
Мария Котомина,
специалист по связям с общественностью
ФГБУК «Музей Победы»