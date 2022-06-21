В Югре стартовали «III Шесталовские чтения», посвящённые мансийскому писателю Ювану Шесталову

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Сегодня в Ханты-Мансийске на территории этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» стартовала трёхдневная научно-практическая конференция с международным участием «III Шесталовские чтения», посвящённая творчеству мансийского писателя Ювана Шесталова, которому в этом году исполнилось бы восемьдесят пять лет. На конференции принимают участие учёные, писатели, работники культуры и образования. Темой обсуждения стали языки коренных малочисленных народов Югры.
Юван Шесталов является первым профессиональным поэтом, он автор более восьмидесяти рассказов, повестей, поэм и поэтических сборников. Директор Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Светлана Динисламова сказала:
− В память нашему мансийскому писателю Ювану Шесталову мы стали проводить литературные гостиные и небольшие встречи. Первые «Шесталовские чтения» состоялись в 2017 году, тогда мы впервые вышли на гранты. Вторые чтения должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие было перенесено на 2021 год, и третьи чтения мы решили провести в его юбилейный 2022 год.
На открытии научно-практической конференции директор департамента культуры Артур Латыпов отметил, что более семи лет в сердце этнографического музея «Торум Маа» открыт Мемориальный кабинет-музей Ювана Шесталова. Это первый литературный музей в Югре, который посвящён именитому земляку, поэту, писателю и публицисту. Ведь Юван Шесталов был одним из основателей музея «Торум Маа», который в этом году отметит своё 35-летие.
Эта конференция для собравшихся имеет особое значение, так как Юван Шесталов внёс огромный вклад в творчество коренных народов, в сохранение и развитие народной культуры Югры. Именно благодаря его поэтическому таланту в России и мире узнали о маленьком народе манси и о его богатом духовном наследии.
Гости столицы Югры в течение трёх дней конференции посетят литературную гостиную «Когда заря с зарёю сходится…», музей под открытым небом «Торум Маа» и мемориальную акцию «День памяти».
Напомним, Юван Шесталов ушёл из жизни в 2011 году, в этом году ему исполнилось бы восемьдесят пять лет. Его творчество всегда вызывает большой интерес у многих читателей.
Николай МЕРОВ