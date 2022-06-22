В Югре проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби

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22 июня – День памяти и скорби, в этот день 81 год назад жизнь почти 200 миллионов человек разделилась на «до и после». Летнее воскресенье пошло не по плану – по всем городам разнеслось тревожное сообщение о нападении вражеских войск на Советский Союз. Так начались 1418 дней, полных подвигов и мужества. Несмотря на все тяготы и лишения, страх и голод, наши предки сделали всё, чтобы принести своей стране Великую Победу. Пока мы помним о ветеранах, их подвиги живы.
В память о них каждый год 22 июня проходит общенациональная акция «Свеча памяти» – по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память обо всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. К акции можно присоединиться онлайн и зажечь свою виртуальную свечу памяти на сайте деньпамяти.рф.
22 июня в семи муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры запланировано проведение совместных мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби и поддержке спецоперации в Украине, Вооруженных Сил Российской Федерации, Президента Российской Федерации, с участием представителей общественных организаций, политических партий, лидеров общественного мнения и жителей округа.
Материал подготовила Надежда Рагимова