При участии ОМОН Росгвардии в Югре прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Анаконда»

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При участии ОМОН Росгвардии в Югре прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Анаконда»

РОСГВАРДИЯ сообщает: Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО Югре совместно с коллегами из регионального УМВД России на федеральных автодорогах округа провели оперативно-профилактическое мероприятие «Анаконда», направленное на выявление и пресечение преступлений в области незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также административных правонарушений. 

В рамках мероприятия при содействии бойцов ОМОН Росгвардии было досмотрено несколько сотен транспортных средств, составлено свыше 100 материалов об административных правонарушениях. Задержано 2 злоумышленника, подозреваемых в незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

Артем Енов

Ср, 22/06/2022 - 13:22

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