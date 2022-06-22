Борис Хохряков возложил цветы к Мемориалу Славы

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Сегодня в России День памяти и скорби.
81 год назад в 4 часа утра фашистская Германия напала на нашу страну. Великая Отечественная война стала самой кровопролитной в истории человечества. 27 миллионов защитников Отечества не вернулись с фронта. В годы Великой Отечественной войны из Ханты-Мансийского округа на войну ушло более 17 тысяч человек, с фронта не вернулись 9 587 бойцов.
Находясь в рядах армии, воины-северяне проявили стойкость и мужество при обороне Москвы, Ленинграда и Заполярья. Отличились в Сталинградской битве, при сражении на Курской дуге, при освобождении Польши и Чехословакии, в штурме и взятии Берлина. Более пяти тысяч солдат Югорской земли награждены орденами и медалями, 12 стали Героями Советского Союза.
Сегодняшнее ранее утро в городах и поселениях началось с международной акции «Свеча памяти», которая, кроме России, проходит в странах СНГ и дальнего зарубежья. В память о защитниках Родины, о тех, кто не вернулся домой с полей сражения, на рассвете по всей России зажглись миллионы свечей.
А вот «огненные» картины войны начали зажигаться уже накануне. В Ханты-Мансийске две сотни местных жителей вместе с «Волонтерами Победы» и представителями фракции «Единая Россия» выложили из свечей слово «Помним!» и очертание объекта «Мемориал Славы» в одноименном месте. Сам Мемориал Славы, олицетворяющий склонившуюся мать над погибшим сыном-солдатом, хранит имена почти 3 500 жителей Югры и Ханты-Мансийска, которые не вернулись с Великой Отечественной войны.
Сегодня к этому памятному месту в Парке Победы Ханты-Мансийска несли цветы жители окружного центра. Вместе с депутатами, сотрудниками аппарата Думы Югры цветы к Мемориалу Славы возложил Председатель Думы Борис Хохряков. Здесь же прошел митинг, на котором вспоминали воинов Великой Отечественной войны и тех, кто сейчас выполняет свой служебный долг. В 12.15 по московскому времени одновременно во всех регионах страны прошла общероссийская минута молчания.
«Безмерна наша благодарность защитникам Родины, труженикам тыла, узникам концлагерей, кто ценой своей жизни приближал Победу, – сказал Борис Хохряков. – Этот день неслучайно называется не только Днем памяти, но и скорби. Мы скорбим по всем тем, кто ценой своей жизни защитил нашу страну. В годы Великой Отечественной войны наш округ стал важным элементом в тыловой поддержке действующей армии. Продовольствие для армии и, прежде всего, рыбные консервы, пушнина, древесина – все поставлялось для фронта, для Победы. Мы любим и уважаем наше старшее поколение, которое подарило нам свободу и нашу современную страну. Мы наследники того героического поколения, которое отстояло весь мир от фашизма. И наша общая задача – сохранение и защита исторической памяти. Это святой долг перед героическим поколением победителей, перед будущими поколениями».
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры