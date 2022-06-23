В Югре закуплены дополнительные путевки для оздоровления граждан льготных категорий

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В Югре закуплены дополнительные путевки для оздоровления граждан льготных категорий

На дополнительно выделенные средства федерального бюджета отделением Фонда социального страхования РФ приобретено 275 санаторно-курортных путевок с заездами в летний и осенний период в три здравницы России – «Дубки» (Ульяновская область), «Нефтяник Самотлора» (г. Нижневартовск) и «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» (г. Геленджик).   Лечение в них пройдут югорчане с болезнями глаза, системы кровообращения, опорно-двигательного аппарата и нервной системы.

«Указанные путевки распределяются в соответствии с очередностью, – рассказал управляющий отделением Фонда социального страхования РФ Михаил Рыбьяков. – В этом году мы готовы направить на оздоровление более двух тысяч жителей округа, более одной тысячи путевок уже выдано».

Немаловажно, что государство не только полностью оплачивает стоимость путёвок, но и берет на себя расходы по оплате дороги к месту лечения и обратно. Детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам первой группы предоставляется вторая путевка для сопровождающего.

Напомним, санаторно-курортное лечение организовано в круглогодичном режиме. За счет средств федерального бюджета путевки предоставляются девяти категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг,   – это инвалиды, ветераны ВОВ и боевых действий, граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя».

Елена Баканова

Чт, 23/06/2022 - 10:20

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