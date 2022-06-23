Празднование в БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр» в 2022 году

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Неординарным решением администрации БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр» стало проведение ряда мероприятий, органично вписавшихся в трудовые будни сотрудников, проходивших в течение недели до официальной даты и точечно охвативших весь коллектив. На мероприятии в неформальной обстановке в конференц-зале, подготовленном старшими медицинскими сестрами неонатологического стационара, по устоявшейся традиции «на работе об отдыхе, на отдыхе – о работе», больше в шутку, нежели всерьез, нужно было поставить диагноз по его описанию в песне, угадать по фразе известный фильм или вспомнить самые популярные приметы среди медиков. С чем все присутствовавшие с легкостью справились. Собрание сотрудников прошло в теплой, дружеской атмосфере по окончании рабочего дня и приятно скрасило трудовые будни.
«У вас непростая миссия – постоянно находиться в готовности прийти на помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу. Это требует огромных сил, энергии, чуткости. Но результат вашей работы оправдывает все усилия. Пусть неизменной наградой за вашу работу будет признательность тех, кому вы подарили радость материнства и сохранили здоровье. Нам есть чем гордиться – огромное количество благодарностей пациентов, высокие показатели качества работы учреждения, правильная организация деятельности подразделений являются доказательством эффективности службы», - отметила главный врач перинатального центра Татьяна Макарова.
На торжественное мероприятие в г. Ханты-Мансийске командирована врач-неонатолог Светлана Немова для вручения диплома победителя второго (окружного) этапа Всероссийского конкурса врачей в 2022 году в номинации «Лучший неонатолог». В очередной раз, ежегодно с 2016 года специалисты центра получают призовые места на окружном этапе и дважды становились призерами Российской Федерации.
В продолжении череды событий администрация центра совместно с профсоюзным комитетом на праздничных планерках в подразделениях центра поздравили сотрудников с наступающим праздником и вручили им заслуженные награды. Так, Почетные грамоты Министерства здравоохранения и Благодарность министра здравоохранения получили 9 человек. Почетными грамотами Департамента здравоохранения Югры награждены 9 человек, еще 51 специалист получил Благодарность, Почетную грамоту или Благодарственное письмо от администрации г. Нижневартовска и главы города. От учреждения Почетными грамотами и подарочными сертификатами отмечен 31 медицинский работник.
Коллектив БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр» - это главная гордость учреждения. Это команда профессионалов, большинство из которых высококвалифицированные специалисты, посвятившие большую часть жизни одному учреждению, поэтому принятым молодым специалистам, которые ежегодно приходят к работать в центр, есть у кого учиться и с кого брать пример.
В Белоярском поздравили медиков
Сотрудников БУ «Белоярская районная больница» с Днем медицинского работника поздравили глава Белоярского района Сергей Маненков и главный врач Павел Шорохов. Были вручены награды Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа, Благодарность Председателя Тюменской областной Думы, Благодарственные грамоты главы Белоярского района.
Для медицинских работников был организован концерт в ЦКиД «Камертон» с выступлением творческих коллективов города.
Профсоюзная организация работников здравоохранения отметила лучших
Накануне Дня медицинского работника Председатель Ханты-Мансийской территориальной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Чеченева наградила 15 специалистов окружной клинической больницы Памятной медалью «За заслуги в борьбе с пандемией COVID-19».
Медаль профессионального Союза страны получили врач-инфекционист Людмила Резник, заведующая лабораторией биохимии и иммунологии Елена Угорелова, врач по лечебной физкультуре Ольга Пузина, слесарь- ремонтник кислородной станции Сергей Мозер и другие.
Героям нашего времени…
Выставку «Здравоохранение Конды в лицах» в рамках Всероссийского марафона #СпасибоВрачам, а также в рамках года здоровьесбережения в Югре подготовили волонтеры-медики совместно со специалистами архивного отдела администрации Кондинского района.
В районном дворце культуры и искусств «Конда» открыта фотовыставка, приуроченная к профессиональному празднику медицинских работников. На стендах представлены снимки врачей, медсестер, фельдшеров, водителей, санитарок, словом, всех тех, кто решил посвятить свою жизнь медицине. Отдельного внимания заслуживает стенд, где представлены снимки тех, кто в период пандемии оказался на передовой борьбы с коронавирусом.
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