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Гордость, восхищение, слёзы радости и счастья! Именно такие эмоции испытали участники форума «Победившие болезнь», прошедшего в Ханты-Мансийске. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня медицинского работника. Сотрудникам окружной станции переливания крови также посчастливилось принять участие в форуме. Первая часть была посвящена вручению Благодарственных писем и Грамот за плодотворный труд и преданность делу.
Самым эмоциональным оказался второй блок мероприятия. На нем состоялись трогательные встречи врачей и пациентов. Люди, которые обрели вторую жизнь благодаря медикам, делились своими историями выздоровления. Одна из таких - история Васи Митягина.
В марте 2017 года мальчик поступил в окружную детскую больницу с жалобами на боли в суставе ноги. По результатам обследования у ребенка было выявлено онкологическое заболевание. На протяжении 4 месяцев врачи боролись за жизнь малыша, лечили высокодозной химиотерапией. Лечащий врач, Гузель Казарян, стала для Васи второй мамой. После курса лечения мальчик выздоровел и вернулся домой. На форуме мама ребенка поблагодарила всех причастных к выздоровлению и Департамент здравоохранения ХМАО-Югры: «Большое спасибо за коллектив, мы их всех помним и поздравляем. Нашему департаменту здравоохранения спасибо, что у нас есть такое отделение. 98% выживаемости таких сложных детей дорого стоит!». Все это благодаря самоотверженности, профессионализму врачей, сплоченности медицинских учреждений и коллективов. Как отметил заместитель губернатора округа Всеволод Кольцов, многие профессии в нынешнее время уходят в небытие, но профессия врача остается всегда и, что важно, постоянно совершенствуется.
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