Офтальмолог из Санкт-Петербурга пополнил штат узких специалистов взрослой поликлиники Нижневартовска

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Кадровая политика - один из самых актуальных вопросов, которые решает современное здравоохранение. Укомплектование штатных должностей физическими лицами в приоритете каждого медицинского учреждения, при этом важно не только количество набранных сотрудников, но и уровень их квалификации. «Мы привлекаем специалистов с других территорий России, острые вопросы закрываем, привлекая внешних совместителей из других мед. организаций. Кроме того, активно работаем с молодежью - заключаем договоры о целевом обучении с последующей отработкой в нашем учреждении. На текущий момент таких договоров по программе специалитета заключено - 33, по программе клинической ординатуры - 5. В этом году на работу принято 7 врачей: 3 врача-терапевта участкового, невролог, офтальмолог, 2 акушера-гинеколога. В августе ожидаем переезд в наш регион врача-хирурга», - сообщила главный врач Светлана Воронина.
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» HR-служба учреждения продолжает работу по привлечению квалифицированных медицинских кадров. Так, в штат взрослой поликлиники принят врач-офтальмолог Фарид Мардан оглы Джавадов. Доктор приехал по приглашению из Санкт-Петербурга, где вёл частную медицинскую практику. В 2018 году Фарид Мардан оглы окончил именитый Омский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия», а в 2020-ом успешно прошел клиническую ординатуру по офтальмологии. Получив небольшой врачебный опыт в северной столице, доктор принял решение вернуться в родной край. В поисках перспектив трудоустройства, молодой человек откликнулся на заявку поликлиники на портале «Работа в России» и в 2022-ом году приехал в Нижневартовск. Молодой специалист работает в офтальмологическом консультативно-диагностическом отделении всего несколько месяцев, но уже зарекомендовал себя, как профессионально подготовленный врач, внимательно и ответственно относящийся к здоровью своих пациентов. Неоднократно в его адрес поступали письменные и устные благодарности от больных.
По словам руководителя, для врачей из других регионов существует ряд привилегий. Так, при переезде в Югру приглашенный специалист получает компенсацию расходов, связанных с оплатой проезда и провоза багажа, а также единовременную выплату на себя и членов семьи в связи с переездом. Работник может воспользоваться оплачиваемым отпуском в количестве 7 дней для обустройства на новом месте. Молодые специалисты, в этом году пока только один, при трудоустройстве получают единовременную выплату в размере 2-х фондов оплаты труда. Для поддержки молодых, а также приглашенных специалистов - учреждение компенсирует часть арендной платы за найм жилого помещения. Одним из инструментов поддержки молодых специалистов является наставничество.
Светлана Владимировна отметила, что на сегодняшний день во взрослые поликлиники требуется еще более 10 врачей-терапевтов, кардиолог, невролог, офтальмолог и акушеры-гинекологи: «Для решения поставленных задач мы планируем продолжить сотрудничество с крупнейшими медицинскими ВУЗами страны, например, в Оренбурге, Новосибирске, Омске и Санкт-Петербурге», - подчеркнула Светлана Воронина.
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