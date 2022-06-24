Организаторы XIII Международного IT-форума поблагодарили росгвардейцев за обеспечение безопасности мероприятия

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В адрес начальника Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковника полиции Евгения Симакова поступило благодарственное письмо от заместителя губернатора автономного округа Алексея Забозлаева, в котором выражается признательность военнослужащим и сотрудникам ведомства за качественную организацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и правопорядка в период проведения XIII Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, состоявшегося в Ханты-Мансийске в начале июня.
«Высокий профессиональный уровень, чувство долга, ответственность и слаженная работа сотрудников, обеспечивающих безопасность во время проведения мероприятий IT-форума, позволили провести его на высоком международном уровне», – говорится в обращении заместителя губернатора ХМАО – Югры Алексея Забозлаева.
В работе форума с использованием цифровых технологий приняли участие свыше 240 тысяч человек из 45 стран и 76 субъектов Российской Федерации, из них более 5 тысяч очно.
Нарушений общественного порядка и происшествий не допущено.
Артем Енов