Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила выпускников автономного округа с окончанием школы

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Торжественная церемония чествования лучших выпускников Югры прошла вчера в Ханты-Мансийске. Мероприятие, которое традиционно проходит в регионе каждый год после завершения итоговой аттестации, собрало 100 лучших выпускников из всех муниципальных образований региона: медалистов, победителей интеллектуальных, спортивных, творческих конкурсов и состязаний, школьников, получивших максимальный балл при прохождении ЕГЭ, победителей Всероссийской олимпиады школьников.
«Завтрашний день зависит от вас. Потому что это ваше будущее – ваша страна, ваша семья, ваши друзья, ваша работа, ваш успех. Успехи, навыки и знания, которые вы уже сформировали и накопили, а также друзья, которых вы приобрели в детстве, – это капитал, который обязательно пригодится, и люди, которые останутся с вами навсегда», – напутствовала выпускников губернатор Югры Наталья Комарова.
Глава региона подчеркнула, что таланты и успехи в учебе, спорте, творчестве, общественной жизни сегодняшних выпускников – база для следующих поколений.
От имени работодателей региона директор компании «ЮТЭК-РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ» Максим Медведев поздравил выпускников с успешным завершением одного из важнейших этапов жизненного пути – окончанием школы. «Впереди у вас много забот, проблем, возможностей, свершений. Хочу пожелать вам успехов, правильного выбора. Надеюсь, что для трудоустройства вы выберете предприятия и организации Югры», - сказал Максим Медведев.
К чествованию выпускников от профессионального сообщества высшего образования присоединился член совета ректоров Югры, ректор Югорского государственного университета Роман Кучин. «Сейчас перед вами стоит гораздо сложная задача – выбрать свой путь, решить, как развиваться дальше, какую профессию получить. Все вузы нашего региона создают благоприятные условия для того, чтобы успехи, которых вы достигли на школьном уровне, множились. В Югре вы получите максимальные возможности для развития во всех направлениях деятельности: спорте, культуре, науке, образовании», – подчеркнул Роман Кучин.
В ходе торжественной церемонии Наталья Комарова вручила денежные сертификаты выпускникам, набравшим максимальные 100 баллов на ЕГЭ. Напомним, что денежные средства на поощрение выпускников (20 000 рублей каждому) предусмотрены государственной программой развития образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
Отметим, что в 2022 году школы Югры окончили 9 548 выпускников, 36 из них сдали ЕГЭ на высший балл. Выпускники 2022 года – это первый выпуск, осваивавших программу среднего общего образования на основе новых образовательных стандартов Российской Федерации.