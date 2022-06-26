Жителей Югры приглашают к участию в акции проекта #МЫВМЕСТЕ

- Русский
В России с 12 по 27 июня проходит акция «Благодарю! Россия — одна семья» проекта международной премии #МЫВМЕСТЕ.
Акцию задумали в поддержку добровольческого движения в России и формированию позитивного образа волонтеров. Суть мероприятия — признание лидеров общественно значимых инициатив.
В акции может принять участие любой гражданин России в возрасте от 14 лет и юридические лица. Суть — спасибо тем, кто совершает добрые дела, волонтёрам и добровольцам Югры.
«Акция идет в трех номинациях: «Добро не проходит бесследно», «Самое активное социальное учреждение», «Выбор общества», — сообщили организаторы
Для участия в ней надо всего лишь записать на видео рассказ о добром деле, сделанном для вас или для вашей организации, разместить ролик на своей странице в соцсети «ВКонтакте» под хештегами #мывместеблагодарю, #мывместе, #россияоднасемья.
Ссылки на пост принимаются в сообщениях группы акции «ВКонтакте»: с указанием региона своего проживания. Также важно быть подписчиком группы «Россия — одна семья» и Telegram-канала мероприятия.
Среди сообщений будут отобраны лучшие истории, авторы которых получат призы и подарки.
Заявки на участие принимаются до 27 июня 2022 года. Итоги подведут 1 ноября 2022 года.