Жителей Югры приглашают к участию в акции проекта #МЫВМЕСТЕ

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Жителей Югры приглашают к участию в акции проекта #МЫВМЕСТЕ

В России с 12 по 27 июня проходит акция «Благодарю! Россия — одна семья» проекта международной премии #МЫВМЕСТЕ.

Акцию задумали в поддержку добровольческого движения в России и формированию позитивного образа волонтеров. Суть мероприятия — признание лидеров общественно значимых инициатив.

В акции может принять участие любой гражданин России в возрасте от 14 лет и юридические лица. Суть — спасибо тем, кто совершает добрые дела, волонтёрам и добровольцам Югры.

«Акция идет в трех номинациях: «Добро не проходит бесследно», «Самое активное социальное учреждение», «Выбор общества», — сообщили организаторы

Для участия в ней надо всего лишь записать на видео рассказ о добром деле, сделанном для вас или для вашей организации, разместить ролик на своей странице в соцсети «ВКонтакте» под хештегами #мывместеблагодарю, #мывместе, #россияоднасемья.

Ссылки на пост принимаются в сообщениях группы акции «ВКонтакте»: с указанием региона своего проживания. Также важно быть подписчиком группы «Россия — одна семья» и Telegram-канала мероприятия.

Среди сообщений будут отобраны лучшие истории, авторы которых получат призы и подарки.

Заявки на участие принимаются до 27 июня 2022 года. Итоги подведут 1 ноября 2022 года.

ugra-news.ru

Вс, 26/06/2022 - 18:50

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