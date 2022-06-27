Выездная работа врачей городской больницы

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Выездная работа врачей городской больницы

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в целях обеспечения жителей труднодоступных и удаленных населенных пунктов Югры квалифицированной медицинской помощью по намеченному выездной врачебно-сестринской бригадой БУ «Фёдоровская городская больница» за I полугодие 2022 года были организованы выезды в сельские поселения: Ульт-Ягун - 4, Русскинская - 3, Тром-Аган-1. В состав бригады включены: врач-невролог, врач-травматолог-ортопед, врач-эндокринолог, врач-акушер-гинеколог, врач УЗД, врач-офтальмолог, врач-кардиолог. В ходе осуществления выездной работы за отчетный период всего осмотрено 1096 детей, 2616 взрослых, проведено 139 ультразвуковых исследований.

«Регулярная выездная работа врачебно-сестринской бригады в обслуживаемые медицинской организацией сельские территории позволяет оказывать плановую первичную специализированную помощь жителям поселений, а также обеспечить качественное медицинское обслуживание диспансерной группы пациентов», - отмечает заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Лариса Каштанова. Выездная работа во II полугодии будет продолжена.

 

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Пнд, 27/06/2022 - 11:54

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