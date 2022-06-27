В селе Локосово ведется строительство новой врачебной амбулатории

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В рамках Федеральной программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение» в этом году будет построено новое здание врачебной амбулатории села Локосово площадью 540 кв. м., на земельном участке более 3800 кв. м. В селе проживает более 1400 человек, работает 27 медицинских работников: три врача, два фельдшера, медицинские сестры и обслуживающий персонал. «Во врачебной амбулатории оказывается первичная медико-санитарная помощь взрослым и детям. Работает дневной стационар, кабинет стоматолога, собственная мини лаборатория. Организовано круглосуточное оказание неотложной помощи. Ведется электронная медицинская карта в системе Лангепасской городской больницы. Население обслуживается, в том числе, силами выездных бригад. Проводятся плановые профилактические осмотры», - говорит заместитель главного врача Галина Чухманова.
Ввод в эксплуатацию нового здания предполагает оснащение объекта всем необходимым медицинским оборудованием, мебелью, оргтехникой в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также парковочными стоянками на прилегающей территории. «Управлением капитального строительства ХМАО-Югры определен подрядчик, который представил все необходимые технические отчеты изысканий, на основе которого была разработана проектная документация строительства. Новое здание будет состоять из 50 помещений, где установят 139 единиц медицинского оборудования», - сообщает главный врач Александр Нохрин. На сегодняшний день на новой площадке будущей амбулатории проведена отсыпка участка и монтаж винтовых свай.
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