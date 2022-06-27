Росгвардия в прямом эфире окружного телевидения Югры рассказала, как обезопасить имущество в период летних отпусков

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В Ханты-Мансийске офицеры территориального управления ведомства в прямом эфире окружной телерадиокомпании «Югра» в рамках тематической авторской рубрики «Росгвардия сегодня» рассказали зрителям как обезопасить своё жилище в летний отпускной период.
В студии утреннего прямого включения представитель вневедомственной охраны теруправления майор полиции Анастасия Маркина озвучила телезрителям рекомендации, которые следует соблюдать перед длительным отъездом в отпуск, чтобы квартира, оставленная без присмотра, не стала объектом внимания злоумышленников.
В ходе эфира многотысячная аудитория также ознакомилась с современными охранными системами, предлагаемыми населению ФГУП «Охрана» Росгвардии.
«Авторская рубрика ведомства способствует информированию населения Югры о служебно-боевой деятельности подразделений теруправления, телезрители имеют возможность узнать о работе представителей разных служб Росгвардии, что способствует недопущению правонарушений и преступлений, а также военно-патриотическому воспитанию молодежи и ее профессиональному ориентированию», - отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Авторская рубрика «Росгвардия сегодня» на окружном телерадиоканале «Югра» выходит с октября 2021 года. Это совместный информационный проект Управления Росгвардии по ХМАО – Югре и окружного телевидения.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре