Росгвардия в прямом эфире окружного телевидения Югры рассказала, как обезопасить имущество в период летних отпусков

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Росгвардия в прямом эфире окружного телевидения Югры рассказала, как обезопасить имущество в период летних отпусков

В Ханты-Мансийске офицеры территориального управления ведомства в прямом эфире окружной телерадиокомпании «Югра» в рамках тематической авторской рубрики «Росгвардия сегодня» рассказали зрителям как обезопасить своё жилище в летний отпускной период.

В студии утреннего прямого включения представитель вневедомственной охраны теруправления майор полиции Анастасия Маркина озвучила телезрителям   рекомендации, которые следует соблюдать перед длительным отъездом в отпуск, чтобы квартира, оставленная без присмотра, не стала объектом внимания злоумышленников.

В ходе эфира многотысячная аудитория также ознакомилась с современными охранными системами, предлагаемыми населению ФГУП «Охрана» Росгвардии.

«Авторская рубрика ведомства способствует информированию населения Югры о служебно-боевой деятельности подразделений теруправления, телезрители имеют возможность узнать о работе представителей разных служб Росгвардии, что способствует недопущению  правонарушений и преступлений, а также военно-патриотическому воспитанию молодежи и ее профессиональному ориентированию», - отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.

Авторская рубрика «Росгвардия сегодня» на окружном телерадиоканале «Югра» выходит с октября 2021 года. Это совместный  информационный проект Управления Росгвардии по ХМАО – Югре и  окружного телевидения.

Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре

 

Пнд, 27/06/2022 - 16:49

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