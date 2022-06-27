В Югре обсудили развитие муниципальных образований в условиях современных вызовов

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Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в пленарном заседании VIII ежегодной Конференции «Местное самоуправление: служение и ответственность» Всероссийского Совета местного самоуправления.
Основной темой стало социально-экономическое развитие муниципальных образований в условиях современных вызовов.
В ходе работы конференции отмечено, что в нынешних условиях первостепенные задачи, стоящие перед органами местного самоуправления, – устойчивое социально-экономическое развитие. В Югре приняты все необходимые стратегические и тактические решения как на региональном, так и муниципальном уровнях. Для обеспечения развития экономики автономного округа в условиях внешнего санкционного давления Правительством Югры утвержден план первоочередных действий по обеспечению развития экономики региона на 2022 год.
Документ содержит 53 меры поддержки. В частности, решения, которые зафиксированы в нем, включают установление пониженной ставки в размере 4% по упрощенной системе налогообложения для налогоплательщиков с объектом налогообложения «доходы» и пониженной ставки налога на прибыль до 3%. Более 620 субъектов малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку, предоставленную институтами развития и органами местного самоуправления, она составила более полутора миллиардов рублей. В приоритете поддержка системообразующих предприятий – почти 600 миллионов рублей уже направлены крупному бизнесу на компенсацию затрат по уплате процентной ставки по действующим кредитам.
В нашем регионе предусмотрена поддержка социально ориентированных предприятий. Те из них, которые оказывают услуги в рамках социального обслуживания, смогут получить не менее половины планового объема субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в сфере социального обслуживания.
В результате этих и других решений ожидается увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых с 227 до 231 тысяч человек. Есть уверенность, что все принимаемые в Югре меры поддержки в условиях санкций позволят сохранять стабильность в экономике региона, муниципальных образований и развивать экономический потенциал. При этом Югра готова поделиться решениями, направленными на устойчивое социально-экономическое развитие муниципальных образований.
Напомним, конференция «Местное самоуправление: служение и ответственность» проходит ежегодно в память о мэре Нефтеюганска Владимире Петухове. С 2015 года в составе цикла мероприятий проводится Всероссийская конференция «Местное самоуправление: служение и ответственность» с целью развития и укрепления различных форм и механизмов гражданского участия в решении вопросов местного значения.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры