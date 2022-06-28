Наталья Комарова поздравила победителей проекта по сбору молодёжных идей «Лига будущего»

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В Москве состоялась презентация пяти лучших проектов «Лиги будущего» из Югры. Благодарственные письма, дипломы победителей и памятные призы участникам вручила губернатор Югры Наталья Комарова.
Напомним, проект «Лига будущего» стартовал в регионах России в марте 2022 года. Инициатором масштабного марафона выступило Федеральное агентство по делам молодёжи. Участие могли принять представители молодёжи в возрасте 14-35 лет. Школьники, студенты, представители работающей молодёжи предлагали своё видение развития городов, регионов и даже страны.
Всего к экспертной оценке было допущено 8068 идей со всей России. 496 из них предложили молодые люди из Югры. Ханты-Мансийский автономный округ стал одним из лидеров по проведению креативных сессий. На 86 встречах на креативных площадках округа было презентовано 2676 проектов.
«У нас в регионе очень много людей, инициирующих различные проекты. В их числе и молодежь. Если существует возможность сформировать идею, показать её, значит, это доступно и этим могут заниматься дети, юноши, девушки и взрослые граждане. Вы добились личного успеха, участвуя в конкурсе, получили признание экспертов, выйдя в финал. Сегодня можно думать о том, как реализовать ваши идеи и проекты», – сказала Наталья Комарова.
Возрождение тимуровского движения, создание инклюзивных спортплощадок и технологических клубов, парка памяти домашних животных, инициатива по введению нового профессионального праздника – направления, в которых развивали свои идеи финалисты проекта «Лига будущего» Темур Хидиров, Павел Жданов, Иван и Янина Товт, Мария Котик и Маргарита Паршакова.
Так, хантымансиец Павел Жданов предложил создать в столице Югры специализированную инклюзивную спортивную площадку, оборудованную необходимым инвентарем и тренажерами, на которой могли бы заниматься спортом дети с инвалидностью.
«Это очень правильное решение, - отметила Наталья Комарова. – Важно, что Павел сумел передать в своем проекте практическую направленность, показал возможности реализации идеи. Особенно важен компонент инклюзии, на который необходимо ориентироваться в реализации любых проектов. Все условия, создаваемые органами власти, должны быть одинаково удобны для людей разных возрастов и возможностей здоровья.
Иван и Янина Товт выдвинули идею продвижения в малых городах технологических клубов, в которых каждый может обучиться пользоваться 3D-принтером, фрезеровальным оборудованием, получить доступ к мощному компьютеру, создать первую программу, разработать стартап.
Мария Котик предложила свой вариант решения экологической задачи, связанной с животными. Экопроект югорчанки поддержан грантом Росмолодежи. Девушка предлагает создать крематорий для питомцев и биоразлагаемые урны, которые могут стать удобрением для деревьев.
Маргарита Паршакова выступила с инициативой введения нового профессионального праздника – чтобы поддержать специалистов, которые раскрывают таланты молодежи, - Дня работников молодежной политики.
Темур Хидиров создал волонтерское движение «Темуровцы», оказывающее нуждающимся в помощи людям социальную и психологическую поддержку, содействие в улучшении жилищных условий.
«Уважаемые руководители муниципалитетов, - обратилась глава региона к главам муниципальных образований в завершение встречи. - Победителям конкурса «Лига будущего» не нужно, чтобы вы реализовывали эти проекты: они сами с этим справятся. Наше дело – не мешать и не создавать барьеров при их реализации».