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С 29 по 31 июля 2022 года на территории Национальной деревни «Вэнт-Корт» в Ханты-Мансийске состоится региональный сбор «Казаки Югры под одним небом».
Проект способствует объединению казачьих обществ с целью создания единого культурного и исторического пространства на территории автономного округа.
Организатора регионального сбора – штаб Обь-Иртышского отдельского казачьего общества при поддержке Сибирского Войскового Казачьего Общества.
Проект является победителем гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
К участию приглашаются казаки и казачьи общества различных объединений Югры.
В программе мероприятия:
29 июля 2022 года
командные соревнования в военно-тактической игре "Пейнтбол" (1-й этап);
традиционные казачьи вечёрки.
30 июля 2022 года
торжественная церемония открытия;
выступлением казачьих творческих коллективов;
соревнования по владению приёмами обращения с традиционным казачьим оружием (организатор- региональное отделение федерации рубки шашкой «Казарла» в ХМАО-Югре);
мастер-класс по фланкировке учебными казачьими шашками;
мастер-классы по ДПИ и традиционным играм.
31 июля 2022 года
командные соревнования в военно-тактической игре "Пейнтбол" (2-й этап);
казачий круг по вопросам деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Гостей и жителей города Ханты-Мансийска приглашаем принять участие в мероприятиях проекта 30 июля с 15.00 по 18.00.
Желающих принять участие в командных соревнованиях в военно-тактической игре «Пейнтбол», просьба формировать списки команд заранее, заявки направлять на электронный адрес: reserv186@mail.ru
Дополнительная информация по участию в проекте по телефону: +79227969214
Место проведения: Национальная деревня «Вэнт-Корт», ул. Объездная 5а, г.Ханты-Мансийск.
Обь-Иртышского ОКО, СВКО