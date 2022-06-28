Казаки Югры под одним небом

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Казаки Югры под одним небом

С 29 по 31 июля 2022 года на территории Национальной деревни «Вэнт-Корт» в Ханты-Мансийске состоится региональный сбор «Казаки Югры под одним небом».

Проект способствует объединению казачьих обществ с целью создания единого культурного и исторического пространства на территории автономного округа.

Организатора регионального сбора – штаб Обь-Иртышского отдельского казачьего общества при поддержке Сибирского Войскового Казачьего Общества.

Проект является победителем гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

К участию приглашаются казаки и казачьи общества различных объединений Югры.

В программе мероприятия:

29 июля 2022 года

командные соревнования в военно-тактической игре "Пейнтбол" (1-й этап);

традиционные казачьи вечёрки.

30 июля 2022 года

торжественная церемония открытия;

выступлением казачьих творческих коллективов;

соревнования по владению приёмами обращения с традиционным казачьим оружием (организатор- региональное отделение федерации рубки шашкой «Казарла» в ХМАО-Югре);

мастер-класс по фланкировке учебными казачьими шашками;

мастер-классы по ДПИ и традиционным играм.

31 июля 2022 года

командные соревнования в военно-тактической игре "Пейнтбол" (2-й этап);

казачий круг по вопросам деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Гостей и жителей города Ханты-Мансийска приглашаем принять участие в мероприятиях проекта 30 июля с 15.00 по 18.00.

Желающих принять участие в командных соревнованиях в военно-тактической игре «Пейнтбол», просьба формировать списки команд заранее, заявки направлять на электронный адрес: reserv186@mail.ru

Дополнительная информация по участию в проекте по телефону: +79227969214

Место проведения: Национальная деревня «Вэнт-Корт», ул. Объездная 5а, г.Ханты-Мансийск.

Обь-Иртышского ОКО, СВКО

Втр, 28/06/2022 - 13:35

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