В Югре стартовал образовательный модуль кубка «Управляй»

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27 июня в Ханты-Мансийске был дан старт образовательной программы развития управленческого потенциала «Лидеры будущего», частью которой является кубок «Управляй». Мероприятие продлится в Югре до 1 июля.
В открытии образовательной программы, проходившей в центре «Мой бизнес», приняли участие директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Роман Генкель, директор департамента культуры Югры Артур Латыпов и победители четвертого сезона всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй».
Руководители ведомств правительства Югры ответили на вопросы победителей молодежного кубка, поделились опытом участия в конкурсе «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей».
Напомним, целью программы развития управленческого потенциала «Лидеры будущего» является подготовка высококвалифицированных, компетентных специалистов, обладающих современными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для эффективной профессиональной деятельности.
Участники образовательного модуля за дни обучения сформируют системное видение управленческих процессов, воспользуются возможностью обмена опытом с ведущими экспертами и руководителями органов исполнительной власти, крупных бизнес-структур. В программе будут принимать участие представители клуба Лидеров России «Эльбрус» и участники конкурса «Лидеры России».
Всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!» – проект, в котором выявляют управленческие компетенции и навыки и оценивают их. В мероприятии могут участвовать студенты или аспиранты любого учебного заведения России в возрасте от 18 до 25 лет. Первый сезон конкурса был проведён в 2017-2018 годы. Команды участников получают в управление виртуальные компании с одинаковыми стартовыми показателями, разрабатывают стратегию управленческих решений и комплекс мер по ее реализации, конкурируя друг с другом в моделируемой экономике и рынках.
АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», конкурс «Цифровой прорыв» и другие.
29 – 30 июня в Ханты-Мансийске в очном формате пройдет национальный финал чемпионата Global Management Challenge, в котором более 60 участников конкурса управленцев «Лидеры России» и кубка по менеджменту «Управляй!» будут бороться за титул лучшей управленческой команды в профессиональной и студенческой лигах.