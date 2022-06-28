История одного украшения

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История одного украшения

В Окружном Доме народного творчества завершился прием заявок открытого конкурса «История одного украшения», приуроченного к Году культурного наследия народов России.

В рамках конкурса предлагалось представить творческую работу о женском украшении обско-угорских народов как реликвии семьи, учреждения или общественной организации.  

В адрес организаторов поступило 25 работ из 8 муниципальных образований.

О каждом представленном украшении расскажут эксперты в рамках лектория «История одного украшения», который состоится 1 июля в 14:30 в дистанционном формате.

По завершению лекции Татьяны Александровны Молдановой по теме «Традиционные изделия из бисера у обско-угорских народов: форма, орнамент, локальные традиции» состоится подведение итогов открытого конкурса «История одного украшения».

 Для участия в лектории требуется заполнить заявку, прикрепленную ниже и направить по адресу: onk@odntugra.ru.

АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»

Втр, 28/06/2022 - 15:02

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