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В Окружном Доме народного творчества завершился прием заявок открытого конкурса «История одного украшения», приуроченного к Году культурного наследия народов России.
В рамках конкурса предлагалось представить творческую работу о женском украшении обско-угорских народов как реликвии семьи, учреждения или общественной организации.
В адрес организаторов поступило 25 работ из 8 муниципальных образований.
О каждом представленном украшении расскажут эксперты в рамках лектория «История одного украшения», который состоится 1 июля в 14:30 в дистанционном формате.
По завершению лекции Татьяны Александровны Молдановой по теме «Традиционные изделия из бисера у обско-угорских народов: форма, орнамент, локальные традиции» состоится подведение итогов открытого конкурса «История одного украшения».
Для участия в лектории требуется заполнить заявку, прикрепленную ниже и направить по адресу: onk@odntugra.ru.
АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»