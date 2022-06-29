Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в торжественной церемонии гашения почтового блока

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В торжественной церемонии специального гашения почтового блока «Гербы субъектов и городов Российской Федерации — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра» приняли участие губернатор Наталья Комарова, директор макрорегиона Урал «Почта России» Дмитрий Киселев и глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.
«Церемония входит в состав нашего просветительского проекта «Академическая история Югры» и федерального проекта «Гербы субъектов и городов Российской Федерации», - отметила Наталья Комарова.
В оборот поступили почтовые марки с гербами Югры и Ханты-Мансийска. Вместе с почтовыми блоками, посвященными Югре, также изданы конверты первого дня и изготовлен специальный штемпель, которым участники церемонии зафиксировали дату выхода в почтовое обращение марочного блока «Герб Ханты-Мансийска» — 23 июня 2022 года.
На полях почтового блока изображен герб Югры и карта России, на почтовой марке — герб Ханты-Мансийска. Всего выпущено 25 тысяч экземпляров марки, которую с это дня можно приобрести во всех почтовых отделениях столицы Югры.
«Сегодня новая марка поступила в обращение. Воспользуйтесь возможностью, купите эту марку, и, надеюсь, через какое-то время вы будете с радостью вспоминать это событие, и, может, ваши дети или внуки начнут коллекционировать марки», — сказал Дмитрий Киселев.
Действующий герб Югры выбрали жители региона путем голосования в официальном сообществе «ВКонтакте» и на портале «Открытый регион – Югра». Официально символ действует с 24 октября 2020 года. Эскиз разрабатывали ученые, историки, авторская группа под руководством редактора сетевого издания «Геральдика.ру» Юрия Росича: специалисты изучили историю округа и вместе с геральдическим советом при президенте России доработали изображение герба Югры с учетом правил геральдики.
Герб Ханты-Мансийска утвержден решением думы города 25 октября 2002 года. В 2022 году столица региона отмечает юбилей — 440 лет с момента первого упоминания о городке князя Самара в летописи.
«На почтовой марке герб Ханты-Мансийка впервые, и для нас особенно почетно, что он соседствует с гербом субъекта, государственным символом нашей Югры. Я уверен, что это событие станет еще одним информационным поводом, еще одной возможностью для жителей России узнать о Ханты-Мансийске, и, конечно, вызовет желание приехать к нам, чтобы полюбоваться красотами нашего города и удостовериться в гостеприимстве наших жителей», — сказал глава города Максим Ряшин.
Участникам торжественной церемонии были вручены памятные рамки с только что погашенными почтовыми блоками.
Информационная справка:
УФПС ХМАО-Югры АО «Почта России» включает в себя 201 почтовое отделение, 103 из которых расположены в сельской местности, в том числе в удалённых и труднодоступных населённых пунктах округа. Ежегодно региональное управление доставляет более 37 млн писем и порядка 1 млн посылок. Обслуживает около 93 000 подписчиков в Югре, которым доставляет более 10 млн экземпляров печатных изданий в год.
Герб Ханты-Мансийского автономного округа — Югры принят 24 декабря 2020 года.
«В рассечённом лазоревом и зелёном поле серебряная птица «Кат ухуп вой» с двумя, подобными орлиным, головами на длинных шеях, четырьмя лапами и видимым между головами и шеями хвостом, подобным павлиньему и широко просечённым в цвета поля; щит увенчан золотой земельной короной о семи видимых зубцах, средний из которых завершён пламенем, и с поясом национального орнамента на обруче; щитодержатели — два золотых с чёрными глазами и носами, медведя, поддерживающие два золотых древка с государственными флагами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на подножии из зелёных кедровых ветвей с зелёными шишками; девиз «Делами великая» начертан серебряными литерами на лазоревой ленте».
Герб города Ханты-Мансийска утверждён решением Думы города от 25 октября 2002 г. Центральную часть герба составляет композиция из четырёх символов, размещённых на ярко-голубом (лазоревом) фоне. Фон символизирует пространство воды и неба. Дуга-полусфера символизирует солнце и холмы, омываемые водами Иртыша и Оби. На голубом фоне над полусферой размещены три снежинки (принадлежность к северным городам и долгая снежная зима). На фоне золотистой полусферы размещены три ели изумрудного цвета, крайние ели изображены в виде чумов, золотистый цвет символизирует богатство, справедливость и великодушие. Изумрудный цвет символизирует тайгу, окружающую город. На изумрудно-зелёном фоне в нижней части герба изображена символическая белая птица (белый журавль, стерх) с распростёртыми крыльями, какбы охватывающими всю сферу. Белая птица символизирует собой чистоту, уникальность географического положения города.
АО «Почта России» Ханты-Мансийск