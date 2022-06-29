Для пациента - просто, быстро и безболезненно

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Для пациента - просто, быстро и безболезненно

Благодаря современному эндоскопу, который в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступил в медучреждение в декабре прошлого года, врач может определить даже самые незначительные изменения в стенках кишки, а также всевозможные патологические образования, включая полипы толстой и прямой кишки, трещины, язвы, геморроидальные узлы, опухоли, дивертикулы или же присутствие каких-либо инородных тел. В процессе проведения данной процедуры при необходимости можно взять небольшой кусочек ткани для проведения гистологического исследования.

Колоноскопию, как профилактику, рекомендуется проходить хотя бы один раз в пять лет каждому человеку, возраст которого превышает 40 лет. Но! Многие граждане из-за болезненности самой процедуры часто её игнорируют. Выход есть, теперь в Кондинской районной больнице колоноскопия проходит под наркозом. Для этого было отремонтировано и оборудовано новое помещение, которое для удобства пациента включает комнаты санитарной обработки, приёма пациента и непосредственно самого кабинета для выполнения процедуры. Кабинет колоноскопии расположился в здании стационара на 1 этаже рядом с отделением анестезиологии и реанимации.

Преимущества колоноскопии под наркозом –в первую очередь пациент перестает бояться боли, дискомфорта и чувства стеснения, все мышцы больного расслаблены, а это уже бонус для врача, который получает возможность спокойно визуально оценить общее состояние слизистой оболочки, определить всевозможные воспалительные изменения, а также пронаблюдать за работой моторики кишечника.

На сегодняшний день колоноскопия представляет собой наиболее современный метод инструментального исследования, который используется для того, чтобы обеспечить наиболее качественную диагностику патологических состояний прямой и толстой кишки, обнаружить опухоль, воспаление или язву с помощью введения эндоскопа.

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Ср, 29/06/2022 - 11:47

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