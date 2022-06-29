На заседании операштаба поставлены задачи по недопущению распространения инфекций в регионе

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Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в работе регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики, предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Югры. Провела заседание Губернатор Наталья Комарова.
В ходе работы отмечено, что ситуация с распространением коронавируса в округе оценивается как стабильная, число госпитализаций на низком уровне. Завершили вакцинацию от коронавируса 85,5% югорчан от количества граждан, которые при желании могут сделать прививку. Ревакцинированы 40% от числа подлежащих ревакцинации жителей региона. Роспотребнадзор рекомендовал вакцинироваться и ревакцинироваться югорчанам перед отъездом в отпуск.
Запасов вакцины от коронавируса в регионе достаточно, в том числе и для несовершеннолетних. Поручено Департаменту здравоохранения Югры актуализировать планы выезда мобильных бригад врачей в отдаленные населенные пункты округа и дачные поселки для проведения диспансеризации, вакцинации и ревакцинации граждан. Особое внимание – жителям старше 60 лет.
Рабочей группе оперштаба поручено взять на контроль реализацию дополнительных мероприятий, направленных на предотвращение возможного распространения холеры с учетом рисков ее завоза с территории сопредельных государств. На последней неделе в Югре наблюдался рост заболеваемости COVID-19 на 6,7%, повышается число ввозных случаев из-за рубежа. Наибольший рост заболеваемости фиксируется в Югорске, Ханты-Мансийском районе, Урае, Советском районе.
Также внимание было уделено и активности клещей в регионе этим летом, которая сейчас достаточно высока. Зарегистрировано почти четыре тысячи случаев присасывания опасных насекомых, что на треть больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Роспотребнадзор по Югре рекомендовал муниципалитетам обработку от клещей в населенных пунктах проводить более тщательно.
Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа