«Новая модель медицинской организации» - новые направления в 2022 году

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Напомним, что в 2021 году Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница в целях оптимизации и устранения проблемных направлений в работе начала осуществлять федеральный проект «Новая модель медицинской организации». В ходе реализации проекта осуществили распределение входящих потоков пациентов, в том числе по неотложным показаниям. Для маломобильных групп населения в регистратуре функционирует отдельное окно. Время у стойки регистратуры сократилось в 1,5 раза.
В 2022 году проект «Новая модель медицинской организации» продолжается, реализованы следующие направления по улучшению качества работы первичного звена. В первом полугодии текущего года сформирована предварительная запись на амбулаторный прием к врачу – психиатру, врачу – психиатру – наркологу через регистратуру медицинской организации, по телефону или личному обращению, а также через личный кабинет Госуслуг.
Во втором полугодии по реализации проекта сформирована масштабная задача: снабжение медицинской организации, доставка в структурные подразделения, кабинеты и диспансерное отделение лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов точно вовремя и в нужном количестве. Запланировано оборудовать кабинет, сформировать график, стандартизировать процесс выдачи лекарственных препаратов, внедрить прогнозирование обеспечения. Результатом данного проекта станет сокращение временных затрат.
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