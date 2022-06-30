Деппромышленности Югры объявлен отбор на предоставление субсидии на развитие северного оленеводства в 2022 году

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Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объявлен отбор на предоставление субсидии на развитие северного оленеводства в 2022 году.
Прием предложений для участия в отборе (срок предоставления заявлений и документов в Департамент) с 1 по 15 июля 2022 года включительно.
Отбор проводится в соответствии с Порядком предоставления субсидии на развитие северного оленеводства (приложение 1), утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры от 30 декабря 2021 года № 637-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры «Развитие агропромышленного комплекса».
Место приема заявок и проведения отбора осуществляется по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 64, каб. 315.
Информация о проведении отбора, условиях и критериях отбора Получателей, порядке предоставления субсидии, форм и перечне документов, необходимых для представления в Департамент размешена на официальном сайте в сети Интернет по адресу www.depprom.admhmao.ru, в разделе «Деятельность», в подразделе «Агропромышленный комплекс», вкладка «Отбор участников по предоставлению субсидий» 2022.