Президент региональной общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова приняла участие в проведении межпоселенческих соревнований по гребле на калданках «Мань Хап»

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Президент региональной общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова приняла участие в проведении межпоселенческих соревнований по гребле на калданках «Мань Хап»

18 июня президент региональной общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова приняла участие в проведении межпоселенческих соревнований по гребле на калданках «Мань Хап» на Кубок главы Березовского района, посвященных 90-летию п. Ванзетур.

В приветственном слове она поблагодарила администрацию Берёзовского района за поддержку общественной инициативы, в частности Любовь Кашлатову по возрождению состязаний на калданках.

На мероприятии президент общественной организации вручила медаль «Признание» старейшине, носителю родного языка, традиционных знаний Дмитрию Юхлымову. В завершении соревнований были вручены подарки от партнёров: Департамента культуры автономного округа «За сохранение аутентичного фольклора, нематериального наследия обских угров» коллективу «Ас нэ» из села Теги (руководитель Анастасия Новьюхова) и от Департамента недропользования и природных ресурсов Югры «За достойное представление традиционных блюд из дичи и рыбы» коллективу Игримской команды (руководитель Галина Вынгилева).

В честь 85-летия первого мансийского поэта Ювана Шесталова на мероприятии жителям села Ванзетур представлен интерактивный музейный проект «Торум Маа» – «Юван Шесталов. Полет Стерха».

Людмила Александровна также встретилась с главой Берёзовского района Павлом Артеевым и депутатами Думы района, обменялись мнениями сохранения и развития северного оленеводства, и дальнейшей поддержки общественных инициатив в сохранении родных языков и традиционной культуры коренных малочисленных народов Югры.

Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Пт, 01/07/2022 - 11:45

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