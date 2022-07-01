В районную больницу поступило новое оборудование

  • Русский
В районную больницу поступило новое оборудование

Масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи за счёт укрепления материально-технической базы в лечебных учреждениях и решения проблемы дефицита медицинских кадров. В рамках реализации программы для БУ «Октябрьская районная больница» закупили новый УЗИ-аппарат. Диагностическая система введена в эксплуатацию в отделении функциональной диагностики в середине июня, уже проведено свыше 100 исследований. Прибор оборудован современными датчиками, которые обеспечивают высокое качество изображений и четкую визуализацию.

 «Новая ультразвуковая установка применяется для выявления патологии сердечно-сосудистой системы, органов брюшной полости и почек, щитовидной, молочной железы, периферических сосудов. Оборудование обладает прекрасными техническими характеристиками, что позволяет качественно проводить диагностику заболеваний на ранней стадии», - отметила врач ультразвуковой диагностики Равиля Даумбаева.

https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:

VK https://vk.com/dzhmao

Телеграм https://t.me/dzhmao

OK https://ok.ru/group/55281409327214

Пт, 01/07/2022 - 11:48

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.