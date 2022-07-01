В районную больницу поступило новое оборудование

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Масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи за счёт укрепления материально-технической базы в лечебных учреждениях и решения проблемы дефицита медицинских кадров. В рамках реализации программы для БУ «Октябрьская районная больница» закупили новый УЗИ-аппарат. Диагностическая система введена в эксплуатацию в отделении функциональной диагностики в середине июня, уже проведено свыше 100 исследований. Прибор оборудован современными датчиками, которые обеспечивают высокое качество изображений и четкую визуализацию.
«Новая ультразвуковая установка применяется для выявления патологии сердечно-сосудистой системы, органов брюшной полости и почек, щитовидной, молочной железы, периферических сосудов. Оборудование обладает прекрасными техническими характеристиками, что позволяет качественно проводить диагностику заболеваний на ранней стадии», - отметила врач ультразвуковой диагностики Равиля Даумбаева.
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