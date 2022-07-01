Июль в Югре посвятят пропаганде физической активности

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Июль в Югре посвятят пропаганде физической активности

Лучшее сочетание для нашего организма – это здоровое питание и физическая активность. Регулярная физическая активность способствует не только укреплению и сохранению здоровья, но также снижает риск развития многих заболеваний: диабета II типа, гипертонии, ожирения, инфаркта, остеопороза. Кроме того, способствует снижению и нормализации веса, улучшению координации и снижению риска падений, нормализации сна, положительно влияет на эмоциональный фон.

Согласно научным исследованиям достаточно 30 минут ежедневной активности умеренной интенсивности. И при этом необязательно посещать спортзал или заниматься каким-либо видом спорта. Можно выходить на одну-две остановки раньше и проходить оставшуюся часть пути пешком, подниматься по лестнице, отказавшись от лифта, устраивать пешие прогулки с семьей или друзьями, играть с детьми или просто оказаться от автомобиля и ходить пешком. Вариантов много – выбор за вами!

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Пт, 01/07/2022 - 11:49

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