Экспертный совет в Югре принял решение о включении новых объектов в Реестр нематериального культурного наследия

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29 июня в Окружном Доме народного творчества состоялось заседание Экспертного совета по признанию объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Эксперты обсудили семь анкет-паспортов, претендующих на включение в Реестр, по направлениям: «Носители, исполнители, мастера фольклора коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Празднично-обрядовая культура».
География заявок была представлена 3 муниципальными образованиями автономного округа: г. Ханты-Мансийск, Березовский и Сургутский районы.
Персональный состав Экспертного совета включал в себя представителей органов государственной власти автономного округа, государственных учреждений культуры и образования, деятелей культуры и науки, представителей этнокультурных общественных организаций.
При принятии решения были учтены наличие исторической и культурной значимости для жителей Ханты-Мансийского автономного округа–Югры, уникальность, художественная ценность, самобытность и преемственность.
Итоговые результаты будут утверждены Департаментом культуры Югры и опубликованы на официальном сайте Окружного Дома народного творчества и Электронного реестра объектов нематериального культурного наследия народов Югры.
Более подробную информацию о разделах, мастерах, и объектах нематериального культурного наследия Югры Вы можете узнать на официальном сайте: https://ugra-nasledie.ru/.
На фото: Пяк Татьяна Дмитриевна, носитель фольклора, включена в Реестр нематериального культурного наследия народов ХМАО-Югры.
АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»