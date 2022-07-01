Представители Росгвардии в Югре рассказали школьникам о вреде и опасности коррупции

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В рамках всероссийской ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» представители Управления Росгвардии по ХМАО – Югре провели встречу с подростками подшефного Молодёжного центра города Ханты-Мансийска.
Целью мероприятия стала профилактическая беседа, направленная на предупреждение совершения несовершеннолетними коррупционных преступлений.
Старший юрисконсульт отделения договорно-правовой работы Управления вневедомственной охраны Росгвардии лейтенант полиции Никита Суходолин рассказал ребятам, в каких формах проявляется коррупция, а также довел информацию о способах противодействия и предполагаемой ответственности за нарушение закона.
«Встречи представителей Росгвардии с подростками направлены на формирование антикоррупционного мировоззрения среди школьников, а также нетерпимости к коррупционному поведению, что связано с повышением уровня правовой культуры в подростковом периоде», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации