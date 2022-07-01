Представители Росгвардии в Югре рассказали школьникам о вреде и опасности коррупции

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Представители Росгвардии в Югре рассказали школьникам о вреде и опасности коррупции

В рамках всероссийской ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» представители  Управления Росгвардии по ХМАО – Югре провели встречу с подростками подшефного  Молодёжного центра города Ханты-Мансийска.

Целью мероприятия стала профилактическая беседа, направленная на предупреждение совершения несовершеннолетними коррупционных преступлений.

Старший юрисконсульт отделения договорно-правовой работы Управления вневедомственной охраны  Росгвардии лейтенант полиции Никита Суходолин   рассказал ребятам, в каких формах проявляется коррупция, а также довел информацию о способах противодействия   и предполагаемой ответственности за нарушение закона.

«Встречи представителей Росгвардии с подростками направлены на формирование антикоррупционного мировоззрения среди школьников, а также нетерпимости к коррупционному поведению, что связано  с повышением уровня правовой культуры в подростковом периоде», – отметил  начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.

 

Пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Пт, 01/07/2022 - 16:27

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