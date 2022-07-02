В Югре будут снимать полнометражные фильмы и сериалы

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Югорская дочка кинопроизводственной компании «KD Studios» – ООО «Айсмедиа», созданная для съёмок фильмов на территории Югры, и фонд «Югорская региональная гарантийная организация» заключили сегодня, 1 июля, договор о сотрудничестве.
Документ был подписан в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры директором фонда Ириной Гайченцевой и сооснователем кинопроизводственной компании «KD Studios» – ООО «Айсмедиа» Евгением Мелентьевым.
«Нам интересно развивать киноискусство в Югре. В автономный округ пришла профессиональная команда. Считаю, что такие проекты повышают инвестиционную привлекательность региона и открывают новые возможности для творческой молодежи Югры», – отметила Ирина Гайченцева.
Евгений Мелентьев выразил слова благодарности главе региона Наталье Комаровой и директору департамента экономического развития – заместителю губернатора Роману Генкелю за оперативную работу по подготовке документов к заключению соглашения.
«Договор о сотрудничестве позволит нам уже в августе стартовать с первым проектом. На следующий год запланирована реализация еще 3 проектов, – рассказал Евгений Мелентьев. – В регионе создана хорошая основа для развития кинопроизводства. Мы планируем интегрировать в проекты молодых людей, для которых будут разработаны специальные программы обучения. Мы намерены говорить с аудиторией на понятном языке, используя универсальный жанр – фантастику, а также тему жизни коренных малочисленных народов Севера».
В соответствии с документом фонд «Югорская региональная гарантийная организация» предоставит киностудии государственную финансовую поддержку, которая будет направлена на развитие кинопроизводства в Югре. Для съемок будет привлечено финансирование ПАО «ТрансКапиталБанк» (Москва) по программе льготного кредитования. Поручителем заема выступит фонд «Югорская региональная гарантийная организация».
Роман Генкель напомнил, что соглашение подписано для предоставления поручительства региональной гарантийной организации на реализацию проекта в сфере киноиндустрии.
«Сотрудничая с компаниями, которые работают на международных рынках, Югра входит в новую фазу развития, – отметил руководитель ведомства. – Нам интересно привлечение компетенций наших партнеров для развития сектора креативных индустрий, вовлечения молодежи в эти проекты. Договор открывает большие перспективы на годы вперед. Мы надеемся, что проект привлечет других партнеров из сферы киноиндустрии».
«KD Studios» - ООО «Айсмедиа» до конца 2023 года планирует снять в Югре пять проектов: полнометражные картины, сериалы и документальные циклы, ориентированные не только на российский, но и на международные рынки.
Напомним, проект был представлен руководству Корпорации МСП губернатором Югры на площадке Петербургского международного экономического форума.
Партнёром кинопроизводственной компании в регионе стал медиакластер креативных индустрий, созданный на базе телерадиокомпании «Югра».
«Проект будет способствовать росту туристической привлекательности региона, позволит задействовать в реализации кинопроектов сеть арт-резиденций и творческих мастерских, сформирует заказ для креативного сектора экономики региона», - сказала после подписания договора директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Елена Шумакова.